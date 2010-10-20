Мосгордума собирает пожелания и наказы москвичей Сергею Собянину

В Мосгордуме собирают советы от москвичей по работе для кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В заявлении МГД сказано, все москвичи «вправе передать свои наказы и пожелания кандидату в мэры Москвы".

"Аргументы.ру" сообщали, что 15 октября президент РФ Дмитрий Медведев внес в Мосгордуму кандидатуру нового мэра Москвы Сергея Собянина. Кандидатура нового мэра столицы Мосгордума будет утверждена тайным голосованием 21 октября.

Ранее кандидат на пост мэра столицы Сергей Собянин заявил, что созданная в последние годы система социальной поддержки москвичей, в том числе ветеранов, должна быть сохранена. Он заверил, что действующая система доплат, социальных выплат и компенсаций льготным категориям граждан будет сохранена. "Более того, на будущий год, я предполагаю, они будут увеличены", - подчеркнул Сергей Собянин.