Директор департамента информатизации Минздравсоцразвития ушел в отставку

Директор департамента информатизации Минздравсоцразвития Олег Симаков, который ранее высказывался о планах министерства по созданию социальной сети медицинских работников за 55 млн рублей, ушел в отставку.

«Да, он уволился по собственному желанию», - сообщила РИА Новости помощник министра здравоохранения и социального развития София Малявина.

Ранее сообщалось, что приказ министерства о создании интернет-портала для обмена информацией между врачами, пациентами и главными специалистами Минздравсоцразвития появился в конце сентября, а 5 октября задание на создание сайта уже было размещено на сайте госзакупок.

Итоги аукциона должны были подводиться не позднее 12 ноября. На выполнение работ отводилось 16 дней. Интернет-издания приводили слова Симакова о том, что спешка объясняется необходимостью открыть социальную сеть до конца финансового года, то есть к середине декабря. Эта история вызвала большой резонанс в интернете и критику в адрес Минздравсоцразвития со стороны блогеров.

Во вторник в официальном пресс-релизе министерство сообщило, что пока отказывается от планов по проведению конкурса на создание соцсети «в связи с некорректными оценками СМИ».