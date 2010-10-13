Мосгорсуд не принял иск партии "Справедливая Россия" об отмене итогов выборов в Мосгордуму пятого созыва из-за неявки представителей бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и партии "Единая Россия".

Как стало известно, суд продлил прием документов до 25 октября в связи с неявкой представителей Лужкова и "Единой России".

В иске партия "Справедливая Россия" требует отменить результаты выборов в Мосгордуму пятого созыва, ссылаясь на якобы использование бывшим мэром Москвы Лужковым должностного или служебного положения.

"В качестве доказательства в суд представлены факты использования должностного или служебного положения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего список партии "Единая Россия", а также многочисленные факты подкупа, которые не позволили выявить действительную волю избирателей", - цитирует РИА Новости заявление эсеров.

Исковое заявление подписано председателем совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Москве, руководителем фракции эсеров в Госдуме РФ Николаем Левичевым.

Напомним, по итогам выборов в Мосгордуму 32 из 35 мест заняли представители партии "Единая Россия", оставшиеся три - представители КПРФ.

В знак протеста против результатов выборов 11 октября 2009 года в ряде регионов, где в основном победу одержала "Единая Россия", оппозиционные думские фракции - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - покинули зал пленарного заседание Госдумы.