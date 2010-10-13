Бастрыкин: Дела о преступлениях в отношении детей нужно передать СК

Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил Госдуме рассмотреть вопрос о передаче в подследственность комитета всех уголовных дел о преступлениях в отношении детей.

Бастрыкин обсудил пакет законопроектов в связи с созданием Следственного комитета России с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Мизулиной, на встрече с которой заявил: «Проведение расследования преступлений в отношении несовершеннолетних одним органом - Следственным комитетом Российской Федерации - обеспечит новый уровень уголовно-правовой защиты несовершеннолетних, так как позволит сформировать единообразный подход к проведению следствия, его методам, в том числе выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и их предотвращения, позволит уделять внимание вопросам реабилитации жертв преступлений». Как передает РИА Новости, Елена Мизулина поддержала это предложение.