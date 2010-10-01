Премьер-министр РФ утвердил пятилетнюю антитабачную концепцию

Премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил пятилетнюю антитабачную концепцию, призванную снизить долю курящих россиян с 40% до 25%.

«Итогом реализации концепции является создание условий для дальнейшего постоянного снижения распространенности потребления табака среди населения, что позволит в долгосрочной перспективе снизить уровень распространенности потребления табака среди населения России до 25%», - говорится в документе.

В 2011 году российские власти планируют принять закон, полностью запрещающий рекламу табачных изделий: «(Планируется) введение полного запрета на внутреннюю и трансграничную рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, а также осуществление контроля и мер административной ответственности за его нарушение». Планируемый запрет сделает невозможными и промо-акции, которыми пользуются табачные компании, и рекламу сигарет в местах выкладки товара, передает РИА Новости.

В настоящее время реклама табачных изделий в России допускается только в определенных типах печатной прессы, при этом запрещается ее размещение на первой и последней полосах издания. Наружная реклама табака была запрещена с 2007 года, а радио и ТВ-реклама - с 1996 года.