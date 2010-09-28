Следственные органы РФ и Азербайджана подписали документы о сотрудничестве

Официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин заявил, что в Баку подписана программа сотрудничества между Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой Азербайджана.

"Сегодня в Баку принята Программа сотрудничества между Следственным комитетом при прокуратуре РФ и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики. С российской стороны документ подписала заместитель председателя СКП Елена Леоненко, с азербайджанской стороны – первый заместитель Генерального прокурора республики - Рустам Усубов", - цитирует "Интрефакс" Владимира Маркина.

Представитель СКП РФ отметил, что документом предусматривается сотрудничество как по конкретным уголовным делам, так и обмен опытом работы, информацией по вопросам правоохранительной деятельности, в том числе о тенденциях преступности и защиты прав граждан России и Азербайджана, а также регулярный обмен информацией о внутригосударственном законодательстве, законотворчестве и правоприменительной деятельности.