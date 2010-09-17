Медведев пообещал решить вопрос упрощения перехода границы между РФ и Украиной

Президент России Дмитрий Медведев пообещал гражданам России и Украины заняться вопросами упрощения пограничного режима между двумя государствами.

"Мы сегодня в древнем Глухове будем обсуждать, как нам дружить дальше. А для этого нам нужны нормальные коммуникации - возможность спокойно пересекать границу, без нервотрепок, без хамства, без проблем", - цитирует РИА Новости президента России. Глава российского государства подчеркнул, что такие условия обязательно должны быть созданы, "тем более когда речь идет о таких братских народах, как российский и украинский".

Президент РФ на центральной площади Глухова заявил, что заберет президента Украины в Россию: "Мы будем говорить об экономике, социальной сфере, о гуманитарном сотрудничестве. Будем говорить, как нам сделать жизнь наших людей более спокойной, изобильной, нормальной".

Со своей стороны президент Украины Виктор Янукович отметил, что заранее договорился с Медведевым "не говорить о плохом, а заниматься делом". "Мы хотим сегодня продемонстрировать, что у нас очень серьезные намерения во внутренней и внешней политике. Нам нужно сделать так, чтобы наши границы были как можно комфортнее для наших граждан", - подчеркнул он.

Он заверил, что Украина и Россия будут "вместе строить свою экономику и будут взаимодополнять друг друга". "От этого наши государства будут только сильнее", - уверен Виктор Янукович.