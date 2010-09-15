Россия и Норвегия разделят арктическое дно ровно пополам

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг в рамках встречи в Мурманске подпишут в среду договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Договор между Россией и Норвегией определяет статус примерно 175 тыс. кв. км морского пространства, считавшихся спорной территорией. По словам премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга, эта спорная зона «поделена на две равные по значению части», передает газета ВЗГЛЯД.

После подписания договора будет прекращен 30-летний мораторий на разработку нефтегазовых месторождений континентального арктического шельфа на считавшейся спорной территории.

Российско-норвежский договор о разделе морской границы должен упростить и вопросы рыболовства.

Разграничение морских пространств между Россией и Норвегией имеет большое значение и в контексте продолжающейся гонки арктических государств (США, Канады, России, Норвегии и Дании), в рамках которой они собирают доказательства для предъявления своих территориальных претензий на шельф в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Согласно конвенции, страны могут расширить зону, в которой они имеют исключительное право на добычу минеральных ресурсов, на участки дна, являющиеся продолжением геологической структуры материка.