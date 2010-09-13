Затягивание введения безвизового режима между РФ и ЕС - уже за рамками приличия
13 сентября 2010, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что затягивание с переходом на безвизовый режим между Россией и ЕС создает реальные проблемы для сотрудничества во многих сферах.
"Еще одна проблема, которая, я бы сказал, становится неприличной для уровня наших отношений, - это затягивание с переходом к безвизовому режиму (между Россией и ЕС). Это уже создает реальные проблемы для развития наших отношений", - считает глава внешнеполитического ведомства.