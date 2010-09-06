Владимир Путин проведет в Сочи совещание по развитию СКФО

Премьер-министр Владимир Путин проведёт совещание в Сочи по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. Докладчиком будет выступать вице-премьер, полпред президента Александр Хлопонин.

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), вице-премьер Александр Хлопонин в ходе совещания представит Стратегию социально-экономического развития СКФО.

В совещании также примут участие вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин; председатель "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев; глава "Сбербанка" Герман Греф.

Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании планируется обсудить вопросы создания в СКФО аффилированного с Внешэкономбанком института развития, а также порядок предоставления государственных гарантий инвестиционных проектов в этом федеральном округе.