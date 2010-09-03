Михаил Саакашвили не пойдет на третий президентский срок

Глава Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «не будет баллотироваться на пост президента Грузии на выборах 2013 года».

На встрече с депутатами парламента Грузии – членами парламентского большинства, прошедшей в причерноморском курорте Анаклия, Саакашвили отметил, что «не намерен проводить референдум о том, чтобы разрешить ему в третий раз баллотироваться на пост президента Грузии», передает ИТАР-ТАСС.

По Конституции Грузии, один и тот же гражданин имеет право занимать пост президента только в течение двух сроков, определенных законом.

Напомним, Михаил Саакашвили избирался на пост президента дважды - в январе 2004 и в январе 2009 года. Второй пятилетний срок его полномочий на посту президента истекает в январе 2013 года.