Слова главы МИД Японии об оккупации Курил неполиткорректны - Нестеренко

Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко заявил, что считает слова главы МИД Японии об оккупации Курил неполиткорректными.

Представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнул: "Как уже не раз отмечалось, для нас подобные заявления абсолютно неприемлемы, поскольку указанные острова являются территорией Российской Федерации в соответствии с общепризнанными территориальными реалиями, сложившимися по итогам Второй мировой войны".

"Кроме того, подобная риторика со стороны японских официальных лиц не способствует развитию двустороннего сотрудничества и выходит за рамки политкорректности, принятой в отношениях между добрыми соседями", - отметил Нестеренко.



