Рамзан Кадыров сохранит должность президента Чечни до апреля 2011 года

Спикер республиканского парламента Дукуваха Абдурахманов сообщил о том, что решение о переименовании должности "президент Чечни" в "главу республики" вступит в силу только после истечения срока полномочий нынешнего руководителя Чечни в апреле 2011 года.

2 сентября парламент Чечни принял конституционный закон, изменивший название должности "президент" на "главу республики".

Парламент республики внес изменения в Конституцию Чечни об изменении названия высшего должностного лица республики, но мы не назначали главу субъекта. Глава государства утверждал Рамзана Кадырова на должность президента, срок его полномочий истекает в апреле следующего года, и только после нового утверждения президент Чечни официально начнет именоваться главой", - цитирует РИА Новости Абдурахманова.

"Аргументы.ру" сообщали, что накануне своего отпуска, 12 августа, Рамзан Кадыров обратился в парламент с предложением изменить название должности руководителя республики. Кадыров пояснил свое предложение тем, что в России только один государственный деятель имеет право называться президентом. Он отметил, что готов принять любой термин, обозначающий должность главы субъекта, кроме названия "президент".