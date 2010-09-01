Президент РФ Дмитрий Медведев прибыл в Саратов, где 2 сентября проведет заседание президиума Госсовета, посвященное ситуации на внутреннем продовольственном рынке России.

Тема заседания президиума Госсовета в Саратове - "О регулировании внутреннего рынка" - продиктована ростом цен на крупы и хлеб в России на фоне засухи и неурожая в ряде российских регионов.

Глава государства планирует побывать на ряде предприятий агропромышленного комплекса области.

Из Саратова Дмитрий Медведев отправится с официальным визитом в Азербайджан.