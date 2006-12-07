На пороге многопартийности

На первый взгляд, это вполне демократическая процедура, которую нужно приветствовать. На самом деле столь быстрый переход к выборности сенаторов представляет собой политическую ловушку для главного конкурента «Единой России» - лидера новых «эсеров» С. Миронова («эсерами» теперь иногда называют членов «Справедливой России»).

Дело в том, что г-н Миронов на протяжении ряда лет выдвигал законодательную инициативу о той самой «выборности». Она преподносилась им как последовательное желание его партии вернуть стране демократические нормы. Последний раз г-н Миронов произнес фразу о желании вернуться к выборности сенаторов, возможно, по привычке. Он явно не просчитал того, что в случае скорейшего принятия Госдумой соответствующего закона он первый станет жертвой этой самой выборности. Иными словами, может и не пройти горнило выборов, особенно в родном Санкт-Петербурге. На это, кстати, и надеются единороссы-конкуренты. Обезглавить партию, лишив ее столь замечательной организационной базы, как Совет Федерации, - это достойная цель в политической борьбе.

Такая вот получается «загогулина», выражаясь языком г-на Ельцина. Но не все гладко и в самой «Единой России». Ей далеко не всегда удается одерживать неожиданные победы. На фоне смертельной борьбы между г.г. Грызловым и Мироновым крупные чиновники, которые раньше массово вступали в «Единую Россию», теперь не спешат этого делать.

Все помнят телевизионные кадры, на которых был запечатлен очень влиятельный и авторитетный президент ОАО «РЖД» В. Якунин. Он демонст­рировал лидерам «Единой России» новый электровоз, раскрашенный в цвета «партии власти». Следующим его шагом должно было стать объявление о вступлении в члены политсовета «Единой России». Но этого не случилось...

По нашим сведениям, резкое обострение борьбы единороссов и новых «эсеров» случилось после встречи лидеров «партии власти» с В. Путиным. Президенту было сказано много слов о том, чтобы он пресек действия политических новичков, которые «дезорганизуют» губернаторов. На это президент ответил весьма многозначительной фразой: мне все-таки кажется, что эта партия найдет своего избирателя. После этого лидеры двух партий вновь договорились о правилах игры, подписав своеобразную «конвенцию». Но, как видно, выполнять ее не спешат.

Что же касается губернаторов, то пример их поведения при «раздвоении» московского начальства показал липецкий губернатор О. Королев. Он дал понять единороссам (в число которых входит и он сам, несмотря на его левые взгляды), что сам президент просил его поддержать мироновцев. А поскольку проверять такие утверждения не принято, то и получается, что необходимые проценты на выборах в облдуму обеим партиям обеспечивали одни и те же чиновники.

Еще один удар по «Единой России» нанесли в Питере. Говорят, что губернатор В. Матвиенко отказалась возглавить список партии на выборах в Заксобрание города. Побоялся это сделать и лидер партии питерец Б. Грызлов. Возглавит список, скорее всего, главный питерский единоросс г-н Тюльпанов. Это станет для него тяжелым испытанием, как и для всей «партии власти».