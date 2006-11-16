Буш в российском капкане

В среду во Внуковском аэропорту Москвы состоялась встреча президентов Дж. Буша и В. Путина. Результаты выборов в США оказались для г-на Буша столь плохи, что он пошел на беспрецедентный шаг - внеплановую остановку в Москве по пути на саммит руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Ханое. Это означает: его так припекло в собственной стране, что он фактически просит о помощи. Чтобы спасти себя и всю республиканскую партию от унижения, связанного с провалом его внешней политики. Помочь, как оказалось, может только Москва в обмен на обещанное членство в ВТО и пересмотр политики США в странах СНГ. В том числе - Грузии.

Глобальных проблем, где Кремль мог бы оказать содействие Белому дому, две.

Первая. Москва фактически заблокировала резолюцию Совбеза ООН по ядерной программе Ирана. Вашингтону же эта резолюция нужна позарез, пусть даже она не будет содержать применение военной силы. Нужна - для оправдания перед американскими гражданами провальной внешней политики на Ближнем Востоке. А ситуация там все больше напоминает катастрофу, и прежде всего в Ираке.

По планам администрации Дж. Буша, американцы должны вывести из Ирака 50% своих войск к апрелю 2007 года. Всех остальных - к январю 2008 года. Но вывести войска будет сложнее, чем их вводили. Отступление может обернуться паническим бегством, как это случилось с американскими войсками во Вьетнаме. Такого позора, связанного с многочисленными жерт­вами среди своих военнослужащих, Дж. Бушу могут не простить. Перед ним уже замаячила тень возможного импичмента. Спасти же собственное лицо ему может помочь, как ни странно, только Москва. Используя хорошие отношения с Ираном и другими арабскими странами, Кремль может уговорить влиятельных деятелей араб­ского мира создать приемлемые условия для отступающих американцев без вселенского позора. Иначе придется бросать и все оружие, которого завезено на миллиарды долларов. Нам это тоже знакомо. После ухода войск в 1991 году из Чечни там остались горы оружия, включая танки. Так что на повестке дня - принятие так называемой среднежесткой резолюции ООН по ядерной программе Ирана в обмен на его помощь в тихой эвакуации оккупационных войск из Ирака.

Эти консультации, естественно, будут продолжены 18 и 19 ноября в Ханое. Там г.г. Буш и Путин встретятся уже официально, по предварительной договоренности.

Вторая проблема для г-на Буша, которую он не может не обсудить, - это помощь Москвы в судьбе доллара. Может показаться невероятным, но администрацию г-на Буша ждет еще более тяжелый удар. Власти Китая объявили о намерении заменить часть своих валютных запасов в долларах на золото и евро. Одно это сообщение уже пошатнуло американскую валюту. Но по неофициальным данным, уже известно, что из 1 триллиона долларов валютных резервов китайцы хотят избавиться от 250-280 миллиардов. Это резко обвалит его курс и может вызвать эффект домино. Поэтому еще одной задачей американского президента является попытка убедить Москву повлиять на Пекин не делать столь резких движений. И здесь есть над чем подумать - обвал доллара больно ударит и по российской экономике, не говоря о наших гражданах, которые все еще хранят в них свои скромные сбережения.

Так что - поможем Америке?