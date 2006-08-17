Россия укрепляет позиции на Ближнем востоке

ИЗРАИЛЬ истратил за месяц почти 5 млрд. долларов. Восстановление Ливана, по разным оценкам, «тянет» не меньше чем на 2,5 млрд. долларов. Часть территории южного Ливана лет на 15-20 займут миротворцы ООН. Если они будут из стран НАТО, то в регионе установится затишье. Если из африканских стран или мусульманских Юго-Восточной Азии, то мир продержится недолго.

По оценкам наших специалистов, решающую роль в согласии Израиля на перемирие оказали российские ручные противотанковые гранатометы - РПГ. С их помощью боевики «Хезболлы» прожгли до 30 израильских танков. Та же картина, напомним, наблюдалась в Грозном перед первой чеченской кампанией против режима Дудаева. В обоих случаях танки были уничтожены в населенных пунктах.

Практически бесполезной оказалась и израильская авиация. Ею были разрушены гражданские объекты. Но военная инфраструктура «Хезболлы» сохранилась. Многочисленные частные гаражи и автомастерские, где «клепаются» ракеты и хранятся в единичных экземплярах те же РПГ, уничтожить невозможно. То есть Израиль увяз в южном Ливане, столкнувшись с отсутствием армии противника.

Отсюда военные наблюдатели сделали вывод: арабо-израильской войны типа 1967 и 1973 гг. больше не будет. Армии придется воевать с фантомными вооруженными группировками.

А поскольку «Хезболла» - это экспорт­ный вариант «стражей исламской революции» в Иране, то и возможные боевые действия тех же США против Тегерана окажутся столь же безрезультатными.

Что касается «Хезболлы», то деньги, на которые будет восстанавливаться Ливан, окажутся в значительной части именно у боевиков. Разрушены-то по большей части контролируемые ими же районы. А деньги Ливану найдутся. Во всяком случае, в ближайшие месяц-два пройдет мирная конференция по восстановлению Ливана. Денег дадут все - и Европа, и США, и арабские страны. Говорят, что и в правительстве России уже готовят предложение по финансовой и материальной помощи не только южному Ливану, но и небезызвестной «Хамас», которая пришла к власти на палестинских территориях.

Между тем российские военные очень внимательно следили за ходом боевых дейст­вий. Все, что происходило на Ближнем Востоке, проецируется на негативный сценарий развития событий в Центральной Азии. Там везде есть своя «Хезболла». И в Узбекистане, и в Тад­жи­кистане, и в Киргизии. А все эти страны - наши союзники.



Так что главный урок - большая армия не решает политических проблем Востока. В том же Афганистане войска НАТО контролируют только Кабул. Да и то - пока платят местным вождям.

Большим испытанием в этом плане для мирового сообщества станет дата - 22 августа. В этот день истечет срок фактического ультиматума ООН (за ним стоят прежде всего США) Ирану по его ядерной программе. ООН предложила Тегерану отказаться от обогащения урана на своей территории и поставить все, что связано с ядерными исследованиями, под контроль МАГАТЭ. Иран же не скрывает уже сейчас, что его ответ будет отрицательным.

Но какими санкциями угрожает в ответ ООН?

1. Запрет на продажу Ирану оружия и техники двойного назначения.

2. Бойкот иранских товаров.

3. Отказ от закупки иран­ской нефти.

Последний пункт - весьма опасный. Будь он реализован, мировая цена на нефть поднимется до уровня 100-110 долл. за баррель. Причем сам Иран не пострадает. Эта страна и сегодня львиную долю своей нефти и газа экспортирует в Китай, чьи потребности все растут.

Выступит категорически против санкций и Россия. Тем более сейчас, когда последние сомнения по поводу невозможности поражения Ирана в результате агрессии против него рассеялись.

Москва не откажется и от продаж оружия Тегерану почти на 1 млрд. долл. в год. А на очереди - строительство атомной электростанции «Бушер-2» ценой в 8 млрд. долларов. Время, когда Москву водили как ослика за морковкой обещаньями экономической помощи в обмен на лояльность США, прошло безвозвратно.

Вот и получается, что сбалансированная и в чем-то прагматичная политика Кремля на Ближнем Востоке - единст­венно правильная из всех возможных.