Как правильно себя вести при прослушивании Гимна РФ, и что иной раз с этим происходит

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Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сегодня стало известно, что российскому депутату, который отказался вставать во время исполнения Государственного гимна РФ, принесли повестку из военкомата. Мы знаем, что Гимн РФ является государственным символом страны, и с такими вещами россиянам, конечно же, нужно быть поделикатнее.

Порядок использования Гимна РФ был утверждён в 2000 году после прихода к власти Владимира Путина.

«При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов», — говорится в одной из статей соответствующего федерального закона.

Дополнительно уточняется, что в случае, если исполнение Гимна РФ сопровождается поднятием Государственного флага, то «присутствующие поворачиваются к нему лицом».

Известно, что с первого сентября 2022 года каждый понедельник у российских школьников начинается с исполнения гимна и поднятия флага страны. Однако, как выяснилось, с подобной церемонией иной раз не в силах справиться даже взрослые.

В конце февраля в Калужской области депутат райсобрания Малоярославецкого района Александр Лепендин не стал вставать во время исполнения гимна России. Своё поведение он объяснил тем, что устал после тренировок и «не мог выстоять». Депутат подвергся шквалу критики, после чего за содеянное ему пришлось извиниться.

Спустя некоторое время Александр Лепендин получил повестку из военкомата. Позже выяснилось, что приглашён он был туда лишь для сверки данных.

Тем временем в Тюмени в налоговой инспекции во время ежедневного прослушивания российского гимна… подрались женщины. Оказалось, что у двух сотрудниц инспекции был давний конфликт, а одна из них отказывалась слушать композицию. Интересно, что коллеги дерущихся женщин не сразу узнали о том, что конфликт перешёл в горячую стадию.

«Дело в том, что каждое утро мы слушаем гимн России. И его звуки крики девушек заглушили», — уточнил работник инспекции.

Сообщается, что участница драки била коллегу рабочим журналом, а та, в свою очередь, отбивалась калькулятором. По информации некоторых telegram-каналов, у одной из женщин зафиксированы ушибы, ссадины и кровоизлияние.

Известно, что за нарушение официального порядка использования символов РФ законодательством предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 до 150 тысяч рублей.





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