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Павел Никитин

Сегодня будет много шума вокруг падения американского беспилотника. Два российских самолёта утром 14 марта совершили над Чёрным морем перехват беспилотника ВВС США MQ-9, который использовался для разведки, наблюдения и рекогносцировки. В этом российская и американская дружно стороны сходятся, но далее описание событий разнятся.

"Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и сбит российским самолётом, что привело к крушению и полной потере MQ-9", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер. Наше военное ведомство сообщило: российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, а крылатый шпион упал, при попытке совершить резкий маневр.

Российского посла в США Анатолия Антонова американцы вызвали в администрацию Байдена для разборок. На что Анатолий Антонов, не дожидаясь, протокольной встречи, заявил: самолеты и корабли Соединенных Штатов не должны приближаться к границам России. Если можно было не идти, наверное, посол Антонов, не пошел бы в американский департамент, потому что получается, как в сказке: "битый не битого везет". Американский БПЛ совершал облет границ РФ, а мы в том виноваты. Представьте такую картинку: российский разведывательно-ударный беспилотник с выключенными транспондерами, нарушая границы района временного режима использования воздушного пространства, приблизился в зоне, где в США идут боевые действия, а потом бы сам по себе упал в океан, и мы бы вместо извинений, что незаконно пребываем в пространстве США, вызвали для разноса американского посла в МИД. Наверное, все бы подивились нашему дипломатическому шагу, посчитав его за хамство и демонстрацию мании величия.

Предлагаю дипломатам в сегодняшней полемике настойчиво стоять на том, что это американцы сами сбили свой беспилотник, пусть немного побудут в нашей шкурке. Помните, как мы, если верить американцам, будто сами довольно длительное время обстреливали мирных жителей Донецка, персонал Запорожской АЭС? И делали будто бы это с целью дискредитации Украины и США. Впрочем, вариант, что американцы сами вывели из строя свой БПЛ, в нашем случае и впрямь исключать нельзя. Создать напряженность между Россией и США накануне визита товарища Си Цзиньпиня в Россию очень даже нелишне. Подняв истерию вокруг «сбитого беспилотника», можно в добавок погасить недовольство оппозиции тем, что США собрались отправить на Украину новую партию военной техники, включая танки и самолеты.

Инцидент над Черным морем из вполне ожидаемых. Американцы не один раз помогали украинцам готовить наступательные операции с помощью беспилотных летательных аппаратов, наводили "хамерсы" на российские войска, предупреждали о перемещении подразделений МО РФ, взлете наших самолетов с аэродромов. Рано или поздно что-то должно было случиться. Вот и случилось.

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