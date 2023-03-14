Переговоры между государствами: «кем это делается»

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Сергей Платонов,

Год тому назад, в марте была предпринята попытка завершить мирно, путем переговоров только что начатую Специальную военную операцию на Украине. Но они оказались скоротечными и неудачными. Не пора ли, хотя бы кратко дать оценку этому дипломатическому провалу. Ведь скорее всего такие попытки будут повторяться и возможно, не единожды. На днях Москву посетит товарищ Си Цзиньпин – глава Китая. И по некоторым «утечкам», одна из тем встречи с президентом Путиным – предложение мирного посредничества в российско-украинском конфликте.

Мирная, а тем более военная история отношений между государствами, переполнена сведениями о переговорах между партнерами, союзниками, противниками и воюющими сторонами. И потому стороннему наблюдателю кажется, что в этом деле давно нет никаких проблем, тем более, что этому ремеслу специально учат. Например, в российском МГИМО имеется специальный курс и учебник под названием «Мастерство переговоров». Автор - видный советско-российский дипломат Юрий Дубинин.

А вот что писали об искусстве переговоров видные теоретики и практики дипломатии прошлого и недавнего времени.

Кардинал Ришелье: «Переговоры требуют соблюдения крайней осторожности».

Франсуа де Кальер (теоретик дипломатии): «Нет другого такого дела, исполнять которое было бы труднее, чем ведение переговоров».

А. Ковалев (советский дипломат): «Ведение переговоров поручается только тем, кто уже накопил большой практический опыт и овладел искусством высшего пилотажа в дипломатии».

Итак, переговоры должны проводиться крайне осторожно и только опытными именно в переговорном процессе деле политиками и дипломатами.

Мы же в мартовских переговорах по Украине в 2022 году действовали с точностью до наоборот. Глава делегации Мединский, человек весьма образованный, опытный в государственных делах как депутат и министр культуры. Но в переговорах по международной тематике замечен не был. Члены делегации Слуцкий, Фомин и Руденко, люди уважаемые, но не как переговорщики. Член делегации Грызлов - самый опытный государственный деятель. Но именно по украинской тематике успехов не имел. Напротив, за 7 лет работы Постпредом Президента в Трехсторонней контактной группе, то есть в Минском процессе, он его коллеги не смогли добиться необходимых мирных результатов. Потому и пришлось прибегнуть к СВО.

Так что, пока конфликт решается в ходе боевых действий, неплохо бы параллельно готовиться к возможным переговорам, а также провести отбор тех, кто наиболее способен к их проведению. Хотя лучше дело кончить Актом о капитуляции Киева. И тогда нужда в переговорщиках отпадет сама собой.

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