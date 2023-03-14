Карантинной​ авантюры больше не будет, но до тех пор, пока мир не разберётся со своим новым мироустройством?​

Генеральный директор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что об официальном завершении пандемии COVID-19 будет объявлено уже в 2023 году. Об этом он заявил во время получения медали Томаса Фрэнсиса — младшего за вклад в здравоохранение, его речь приводит пресс-служба ВОЗ.
Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, на сегодняшний день еженедельное количество зарегистрированных смертей снижается, происходит значительное улучшение положения. Он также добавил, что пандемия COVID-19 преподнесла уроки, которые мир усвоил.
«Некоторые страны с самым современным медицинским обслуживанием были поражены COVID-19. И, напротив, страны с меньшими ресурсами добились гораздо большего, потому что инвестировали в общественное здравоохранение. Вот почему ВОЗ постоянно призывает это делать», — заключил он.
Также среди «уроков пандемии» он назвал необходимость и важность научных исследований и международного сотрудничества.
Вот мои размышления и замечания на этот счёт.
Не менее серьёзной была не только проблема ковида, но и проблема карантинной авантюры, которая явилась испытанием России на экономическую устойчивость. Другие составляющие этих испытаний (санкции, внешнеполитический буллинг и др.) продолжают развиваться. В любом случае, всё эти составляющие испытаний едины и являются единым проектом. Мир догадывается кому это было нужно - Гегемону, который использовал ВОЗ как свою марионетку. Историкам экономики ещё предстоит изучать доходы Билла Гейтса, который неимоверно обогатился на карантине и иных проектах вокруг разрешения проблемы ковида. Тандем ВОЗ-Гейтс - мутная тема для историков.
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Многие актуальные научные темы вокруг ковида уминаются, игнорируются, фильтруются и блокируются. Как по указке прекратились мировые статистические сводки об этой проблеме. Гегемон изменил приоритеты после СВО и тема ковида отошла на задний план. Видимо, ковидный подход к миру исчерпал себя. Сейчас уже внедряются и будут внедряться иные авантюры Гегемона в отношении мира. "Санитар" мира Гегемон" знает что делает.
В карантинную авантюру никакой международный субъект больше не войдёт. Это факт! Некоторые страны прекрасно справились без этой авантюры.
Видимо, карантинной авантюры больше не будет, но до тех пор, пока мир не разберётся со своим новым мироустройством?
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