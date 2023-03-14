Карантинной​ авантюры больше не будет, но до тех пор, пока мир не разберётся со своим новым мироустройством?​

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

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Генеральный директор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)​ Тедрос Аданом Гебрейесус​ считает, что об​ официальном завершении пандемии COVID-19 будет объявлено уже в​ 2023 году. Об​ этом он​ заявил во​ время получения медали Томаса Фрэнсиса​ — младшего за​ вклад в​ здравоохранение, его речь​ приводит пресс-служба ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, на​ сегодняшний день еженедельное количество зарегистрированных смертей снижается, происходит значительное улучшение положения. Он​ также добавил, что пандемия COVID-19 преподнесла уроки, которые мир усвоил.

«Некоторые страны с​ самым современным медицинским обслуживанием были поражены COVID-19. И, напротив, страны с​ меньшими ресурсами добились гораздо большего, потому что инвестировали в​ общественное здравоохранение. Вот почему ВОЗ постоянно призывает это делать»,​ — заключил он.

Также среди «уроков пандемии» он​ назвал необходимость и​ важность научных исследований и​ международного сотрудничества.

Вот мои размышления и замечания на этот счёт.

Не менее серьёзной была не только проблема ковида, но и проблема карантинной авантюры, которая явилась испытанием России​ на экономическую устойчивость.​ Другие составляющие этих испытаний (санкции, внешнеполитический​ буллинг и др.) продолжают развиваться. В любом случае, всё эти составляющие испытаний едины и являются единым проектом. Мир догадывается кому это было нужно - Гегемону, который использовал ВОЗ как свою марионетку. Историкам экономики ещё предстоит изучать доходы Билла Гейтса, который неимоверно обогатился на карантине и иных проектах вокруг разрешения проблемы ковида.​ Тандем ВОЗ-Гейтс - мутная тема для историков.

Многие актуальные научные темы вокруг ковида уминаются, игнорируются, фильтруются и блокируются. Как по указке прекратились мировые​ статистические сводки об этой проблеме.​ Гегемон изменил приоритеты после СВО и тема ковида отошла на задний план. Видимо, ковидный подход к миру исчерпал себя. Сейчас уже внедряются и будут внедряться иные авантюры Гегемона в отношении мира. "Санитар" мира Гегемон" знает что делает.

В карантинную авантюру никакой международный субъект больше не войдёт. Это факт! Некоторые страны прекрасно справились без этой авантюры.

Видимо, карантинной​ авантюры больше не будет, но до тех пор, пока мир не разберётся со своим новым мироустройством?​

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