Нефть — твердЪ земная

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

«Опять ты эту икру поставила! Не могу я ее, проклятую, каждый день есть! Хоть бы хлеба достала». Портрет таможенника Верещагина, как ангел-хранитель, есть в каждом начальственном кабинете. А фраза «За державу обидно!» сегодня приобретает новые смыслы.

ФТС приоткрыла личико и опубликовала некоторые данные по внешнеэкономической деятельности за трудный 2022 год. Ведущие рубрик «Экономика» с жадностью накинулись на информационную кость, слегка обглодали ее и рассказали нам, как выросло сальдо и съежилось бульдо. Так, российский экспорт по сравнению с 2021 годом вырос на 19,9 процентов и составил 591 миллиардов долларов, импорт рухнул на 11,7 процентов — до 259 миллиардов. В целом объем внешнеторгового оборота составил 850 миллиардов тех же долларов. В итоге сложилось положительное торговое сальдо в размере 332,4 против 199,6 миллиардов долларов в 2021 году.

«Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: «Папа, сальдо хорошо? Да, сынок, неплохо». Во всяком случае, так нам о положительном внешнеторговом «сальде» рассказывают телеэкономисты-оптимисты. Конечно, доллары в кубышке — это хорошо. Но страна обычно импортирует то, что не может или невыгодно делать внутри. А так как мы в потребительском и промышленном секторе почти на 100 процентов зависели от импорта, то, следовательно, где-то кое-чего порой будет не хватать.

Оставим в покое «жемчуг природный или культивированный» и посмотрим на столь необходимый нам сегодня для нужд той же СВО инвестиционный импорт «машины и оборудование». И что мы видим? А видим мы падение почти на 20 процентов! С 36,9 в 2021 году до 29,8 миллиардов долларов.

Если мне не изменяет память, то в этой группе импортных товаров было два лидера: Китай и Германия. Скорее всего, последняя, которая нам поставляла наиболее продвинутую технику, и ушла в тень. Упали, нет — рухнули поставки наземного транспорта, прежде всего автомобилей, с 26,9 до 15,7 миллиардов долларов. Или на 41 процент с половинкой.

Раскрытой ФТС информации, конечно, маловато. Но вывод очевиден. Мы ещё сильнее погружаемся в зависимость от экспорта сырой нефти и природного газа. Все призывы президента о развитии несырьевого экспорта не были услышаны ни тогда, ни сейчас. Это тупиковый путь даже не развития, стагнации. Тем более, в условиях санкций на поставки высокотехнологичного оборудования, без которого ни о каких рывках не может быть и речи.

Все силы, все ресурсы сейчас должны быть кинуты даже не на закупку оборудования, оно вторично, а на выкуп технологий и патентов. Перехват западных стартапов. Вербовку и покупку их ученых и инженеров. И скорейшее внедрение всего этого в производство. Мы должны как в 30-ые годы прошлого века за пять лет пройти путь, которым другие страны шли десятилетиями.

Но, вы не поверите, нигде в руководящих документах развития страны этого нет. А на нет, и развития нет. Значит, так и будем радоваться нефтяному сальдо, и не печалиться по инвестиционному бульдо. Вопрос на засыпку: надолго ли хватит радости?

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