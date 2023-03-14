Казахстан Её Величества

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Всё врёт ваш интернет! Всё врёт. Вот, например, возьмём наших среднеазиатских братьев. Всякие там иностранные телеграммы и прочие разлагающие элементы чуждого нам масскульта переполнены видео и ауди пасквилями о том, что немногое сохранившееся там русскоязычное население, якобы, подвергается давлению за русскую речь, советские названия городов и посёлков меняют на местные и т. д. и т. п.

Особенно это касается Казахстана и Киргизии. Возможно, потому что в других среднеазиатских республиках-сёстрах, как их называли при советской власти, русских-то практически и не осталось. А там ещё держаться. И вместо благодарности вносят смуту в дружеские межгосударственные отношения. Не понимают, что у нас там параллельный и перпендикулярный импорт и прочие законные методы обходить незаконные санкции. Просто срывают импортозамещение!

Но я отвлекся. В общем, местные русские говорят, что на их малой родине царит пещерный азиатский национализм. Не мешало бы разжигателям заглянуть в Толковый словарь русского языка, например, Ожегова и найти национализм: « Проявление психологии национального превосходства, национального антагонизма, идеи национальной замкнутости».

И где, скажите, у братского казахского народа «превосходство» или «замкнутость»? Давеча ехал с водителем такси из Алма-Аты. Никакой замкнутости: болтал всю дорогу. Никакого превосходства: пользоваться Яндекс картой не умел и постоянно уточнял куда повернуть.

А какие в Астане гостеприимные хозяева! С какой неподдельной радостью и даже нежностью они встречают гостей! Особенно из стран НАТО почему-то. Особенно с деньгами. Залетал недавно в Казахстан простой американский госсек старина Энтони Блинкен. На встречу с давним приятелем собрались его коллеги: министры иностранных дел. Посиделки так и назывались G5 (МИД стран Центральной Азии) +1 (Блинкен). Мило так поговорили. На прощание Энтони передал привет от дедушки Байдена и отдал чек на 25 миллионов долларов, видимо, по пять для для каждой страны – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

И где тут превосходство? Где замкнутость? И говорил Блинкен не по казахски, а по своему. Значит и нет никакого принуждения! И никто его не заставлял, например, писать в прощальном твите: «Қайырлы күн, Қазақ елі!». Не знаю, что это значит, но каким душевным теплом и благодарностью повеяло от этих строчек госсекретаря США.

И вот уже следующий гость спешит в гостеприимную Астану. Дружелюбные казахские СМИ пишут: «17-18 марта 2023 года состоится визит министра иностранных дел по делам содружества и развития Соединённого королевства Великобритания и Северной Ирландии Джеймса Кеверли в Казахстан. В ходе пребывания в Астане Джеймс Клеверли будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым. А также состоятся переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства. В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков столицы".

И это достойный ответ клеветникам, которые говорят, что всё не казахское переводится на казахский. Как ты переведешь бабушку Елизавету с англицкого на язык степей? Да и вряд ли мистер Клеверли одобрит.

Приведя только пару примеров (а могли бы на порядок больше!), мы развенчали миф о национализме наших среднеазиатских друзей. Есть, конечно, небольшая толика избирательности в гостеприимстве, но это такая национальная особенность: с куда большей радостью встречать в парадной юрте гостя с чеком на миллионы, чем без оного. А все проклятое наследие коммунизма: это при них в ноябре 1940 года был утвержден проект казахского алфавита и орфографии. Вот не было бы его, расцвел бы Казахстан!

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