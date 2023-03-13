Оставить будущее в надежных руках

Аргументы Недели → Мнение 13+

О спортивно-патриотическом воспитании молодежи и подрастающего поколения говорят повсеместно - и в соцсетях, и в средствах массовой информации, и на кухнях, и с высоких властных трибун. Но говорить мало. Надо делать! Об этом рассуждает бизнесмен и меценат, основатель и президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS», вице-президент Федерации спортивной борьбы России, помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина Григорий Карамалак.

Дети - наше будущее. Эта истина уже навязла на зубах. Но от этого она менее истинной не становится. Как мы воспитаем свою смену, в такой стране и будем жить. В Советском Союзе патриотическому воспитанию молодежи уделялось огромное внимание. Одна беда - воспитатели сами не всегда верили в то, что говорили. Во всяком случае, на излете советской эпохи. Одни слова для кухонь, другие для улиц, как пелось в песне.

И, тем не менее, воспитание это было, и оно работало! Быть сильным в наше время считалось нормой. Ненормальным было быть дохляком и нытиком. И в армии служили все, кроме больных и «сынков», которых никто не уважал.

А потом Советский Союз в одночасье рухнул. Сработало двуличие «воспитателей». Мы решили, что раз нам врут здесь, то, значит, правду говорят «там». А оказалось, что «там» тоже врали. Променяли страну на колбасу и джинсы.

И потянулись долгие годы безвременья. На детей и молодежь махнули рукой. До них ли, когда главной целью было выживание под девизом «рви кусок с кровью, иначе его вырвут у тебя».

Но проспались, опомнились на самом краю, остановились. Нужно было отстраиваться заново. Вот только детей упустили. Они все это время росли без идеи, без правды. На инстинктах. Одни выросли в цепких волчат, другие - в избалованных и развращенных папиным богатством мажоров, третьи тонули в наркотическом тумане. В спортзалах тягали железо взрослые мужики, а подростки тусили во дворах, зажав в кулаке банку с «Ягой». В Дворцах пионеров и технических станциях детского творчества гудели кабаки и зашибали шальную деньгу торговые центры. Только немногие энтузиасты вопреки всему завлекали детвору и подростков в спортивные секции, спортивно-патриотические клубы, залы рукопашного боя.

Но мы понимали, что если достигнем успеха, забыв молодое поколение на улицах, успех наш не будет стоить ни копейки. Просто плоды его некому будет передать, они пустят их в распыл, потому что не будут ни ценить их, ни иметь сил удержать.

И когда взрослые, наконец, взялись за голову и начали исправлять свои ошибки, появилась и надежда. Поначалу упор делался только на спорт и здоровый образ жизни. Молодым нужно было объяснить, донести, что быть сильным физически и обладать ясным, не замутненным дурманом умом - это круто. А бухать, торчать и прожигать жизнь - это удел слабаков. Спорт постепенно стал популярен, секции открывались одна за другой. Прозвучал и стал повсеместным лозунг: «Русский - значит, трезвый». Уровень молодых людей, выбравших здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, давно превысил лучшие советские достижения.

Это, конечно, здорово. Но это только половина дела. Грош цена здоровому телом, но больному духом человеку. Если ты силы свои используешь только для себя, ты ничем от животного не отличаешься. Человек - существо коллективное, общественное. Каждый ответственен перед своим обществом, перед своей страной, перед своей Родиной. Каждый - часть единого целого. Без этого целого ты ничтожен, ты обломок, изгой, никому не нужный и ничего не стоящий.

Чтобы самостоятельно постичь эту простую, в общем-то, истину, многим не хватает целой жизни. Что уж говорить о молодых, не имеющих собственного жизненного опыта? Наша цель донести это до наших детей с пеленок, с первых шагов. Государство, наконец, очнулось от летаргии, обратило свой взор на подрастающее поколение. Возвращается в школы патриотическое воспитание, снова вводятся уроки начальной военной подготовки, служба в армии снова стала почетным занятием, а офицеры больше не забытые полунищие люди в погонах, а уважаемые, элитные члены общества.

Но этого недостаточно! Официальная идеология - это здорово. Но молодые тянутся к личному опыту наставников, а не к словам с трибун. Поэтому наша задача воспитывать наших детей не просто здоровыми и сильными людьми, а достойными гражданами своего государства, для которых гимн страны не просто песенка, флаг не просто разноцветный кусок материи - это символы чести и подвигов дедов, отцов, братьев.

В этом деле ничто не заменит спортивно-патриотических клубов, созданных не по разнарядке сверху, а по велению сердца обычных граждан России. Таких клубов уже много, а нужно еще больше!

Я, как спортсмен, как бизнесмен, как гражданин России оказываю поддержку подмосковному спортивно-патриотическому клубу из Красногорска «Ярополк». В этом клубе детвора, подростки и молодежь не только занимаются борьбой и рукопашным боем под руководством отличных тренеров, качают железо и занимаются спортом. Здесь из них растят настоящих патриотов своей страны.

Работа эта дает свои плоды и разрастается на всю страну. В этом году СПК «Ярополк» выступил организатором всероссийской акции «Быть здоровым – это модно!». В ней в формате телемоста приняли участие не менее 20 регионов России. Её идея заключается в единовременном массовом обливании холодной водой вне зависимости от часового пояса.

В 2023 году в мероприятии приняли участие регионы России от Сахалинской области до Республики Крым, включая Херсонскую и Запорожскую области. На спортивных площадках прошли различные мероприятия, направленные на воспитание духа и силы воли, такие как соревнование на подтягивание, зона армрестлинга, сборка-разборка автомата, мастер-класс по начальной довоенной подготовке. Для участников подготовили футболки с символикой «Z», «O», «V» и лозунгом: «Победа будет за нами!»

И это не случайно. Воспитанникам клуба «Ярополк» не все равно, что происходит в мире, они не равнодушны к судьбе Родины. Они всей душой переживают за своих отцов и братьев, которые борются с нацизмом на Украине. Например, недавно в клубе проводился мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Да, их делают и промышленным способом. Но бойцы на передовой утверждают, что масксети, сделанные вручную, лучше и надежней. Уверен, девушки, которые научились на этом уроке плетению маскировочных сетей, делали это не ради пустого развлечения. И скоро изделия, сделанные их руками, окажутся на переднем крае. А месяц назад женской движение «Верим в тебя, родной» клуба «Ярополк» отрядило 5 своих активисток в зону СВО. Девушки в преддверии Дня защитника отечества посетили несколько батальонов в Запорожской и Херсонской области с подарками и передали необходимые бойцам вещи, в том числе сшитые руками женщин Движения повязки свой-чужой, баффы, подушечки для сидений, сплетенные маскировочные сети, привезли отопительные приборы, лекарства, а также сухофрукты и мед, чтоб в весенний период наши бойцы могли получать витамины. Больше всего бойцы, как и всегда, были благодарны за вещи, сделанные руками, для них это бесценно. Также ребятам были переданы письма и рисунки от учеников ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» и Опалиховской школы.

Вот эти девчонки - они и есть будущее нашей страны. Будущее, за которое можно не переживать. Они не только не растеряют того, что мы им оставим. Но и преумножат, и передадут его тем, кто придет вслед за ними.

Ради этого можно жить.

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