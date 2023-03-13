Гегемон стал жертвой собственного лохотрона, сформированного для обмана ​ всего мира

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Руководство обанкротившихся в​ США банков будет уволено, а​ американцы могут быть уверены в​ безопасности банковской системы страны. Об​ этом в​ ходе экстренного обращения заявил президент США​ Джо Байден.

«Американцы могут быть уверены в​ том, что банковская система остается в​ безопасности»,​ — сказал он в СМИ.

По​ его словам, все банковские депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам. Также Байден добавил, что «налогоплательщики не​ понесут потерь». При этом в​ ходе своего экстренного обращения он​ не​ анонсировал никаких мер поддержки экономики после краха SVB.

Напомним, 10​ марта в​ США​ разорился ​ банк SVB, который являлся одним из​ наиболее крупных в​ стране. Отмечается, что этот случай​ — самое крупное банкротство банка в​ США со​ времен финансового кризиса 2008 года. Также сегодня вслед за​ SVB​ закрыли крупный банк Signature Bank.

Похоже на то, что криптовые и иные пирамиды, долбанули и саму экономику США. Всё ответы в финансовом и экономическом поведении Илона Маска, блеф которого разоблачен. Он был всегда игроком, косящим под миротворца, а в действительности являющейся пентагоновской марионеткой, планировавшей с помощью мировых пирамид грабить страны-лохи.

Так например, интернете лавинообразно растёт финансовая пирамида для россиян-лохов. Это некий проект Quantum System. Его авторство, согласно рекламе приписывают Илону Маску. Конечно причастность к Quantum System Илона Маска нужно проверять.

По факту, мой анализ показал, что Quantum System – англоязычный проект по отъему денег у доверчивых граждан. Этот проект был недавно адаптирован для применения на русскоязычной аудитории. Опасно то, что на критике этого проекта, другие аферисты также делают себе рекламу и строят альтернативные финансовые пирамиды.

Я уже отмечал в своих прежних статьях, что мощный удар по России с помощью финансово-пирамидных атак - это мощная проблема экономической безопасности России. Прошлые мои статьи, где мною было обосновано и предполагалось, что Илон Маск разрабатывает финансово-пирамидные проекты для экономически слабых стран, видимо, становится явью. Илон Маск для реализации этих проектов будет использовать свои социальные сети и всяческие крипты. Уводить и лоховать мир пустышками и симулякрами - это традиция Гегемона! А Илон Маск, видимо, лидер этого проекта?

Но теперь, похоже на то, что этот гегемонный лохотрон долбанул и самого Гегемона.

Мир меняется. Гегемон не сможет теперь как раньше лоховать весь мир своей глобализацией в один карман!

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