Гегемон стал жертвой собственного лохотрона, сформированного для обмана ​ всего мира

Руководство обанкротившихся в США банков будет уволено, а американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Об этом в ходе экстренного обращения заявил президент США Джо Байден.
«Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности», — сказал он в СМИ.
По его словам, все банковские депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам. Также Байден добавил, что «налогоплательщики не понесут потерь». При этом в ходе своего экстренного обращения он не анонсировал никаких мер поддержки экономики после краха SVB.
Напомним, 10 марта в США разорился банк SVB, который являлся одним из наиболее крупных в стране. Отмечается, что этот случай — самое крупное банкротство банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. Также сегодня вслед за SVB закрыли крупный банк Signature Bank.
Похоже на то, что криптовые и иные пирамиды, долбанули и саму экономику США. Всё ответы в финансовом и экономическом поведении Илона Маска, блеф которого разоблачен. Он был всегда игроком, косящим под миротворца, а в действительности являющейся пентагоновской марионеткой, планировавшей с помощью мировых пирамид грабить страны-лохи.
Так например, интернете лавинообразно растёт финансовая пирамида для россиян-лохов. Это некий проект Quantum System. Его авторство, согласно рекламе приписывают Илону Маску. Конечно причастность к Quantum System Илона Маска нужно проверять.
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По факту, мой анализ показал, что Quantum System – англоязычный проект по отъему денег у доверчивых граждан. Этот проект был недавно адаптирован для применения на русскоязычной аудитории. Опасно то, что на критике этого проекта, другие аферисты также делают себе рекламу и строят альтернативные финансовые пирамиды.
Я уже отмечал в своих прежних статьях, что мощный удар по России с помощью финансово-пирамидных атак - это мощная проблема экономической безопасности России. Прошлые мои статьи, где мною было обосновано и предполагалось, что Илон Маск разрабатывает финансово-пирамидные проекты для экономически слабых стран, видимо, становится явью. Илон Маск для реализации этих проектов будет использовать свои социальные сети и всяческие крипты. Уводить и лоховать мир пустышками и симулякрами - это традиция Гегемона! А Илон Маск, видимо, лидер этого проекта?
Но теперь, похоже на то, что этот гегемонный лохотрон долбанул и самого Гегемона.
Мир меняется. Гегемон не сможет теперь как раньше лоховать весь мир своей глобализацией в один карман!
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