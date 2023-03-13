Военспец Леонков: после удара «Кинжалом» хоронить будет нечего

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Александр Саргин

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине встревожило США и их союзников ввиду отсутствия у них аналогов этого оружия, что делает западные страны еще более уязвимыми, сообщила американская газета Washington Post.

Более того, по мнению обозревателей из США, применение такого типа вооружений на территории «незалежной» определенно усиливает «давление на Вашингтон», потому что самим американцам пока так и «не удалось» разработать свои ракеты, которые обладали бы подобными «уникальными» характеристиками.

Примечательно, что одним из элементов такого давления, видимо, не ведая того, стала группа высокопоставленных товарищей Генштаба ВСУ, посетивших посольство США в Киеве. Существует информация, что во время этой встречи они передали своим хозяевам списки погибших во время удара американцев.

«Вопрос заключается в том, кто именно из наших американских «партнеров» там погиб, - сказал «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. - Действительно ли это были представители командования и управления США и НАТО - или обычные советники и инструкторы».

Военспец уверен, что со стороны Украины и США, естественно, будет проводиться «тщательное расследование» того, как информация об их местонахождении могла проникнуть к нам.

Напомним, что в ответ на теракт ВСУ в Брянской области российскими войсками был нанесен «удар возмездия» по военной инфраструктуре Украины, в том числе с применением шести гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые гарантированно преодолевают все существующие системы ПРО и ПВО, доставляя на дальность до 2 тыс. км обычные (а когда будет надо, и ядерные) боезаряды истребителями-перехватчиками МиГ-31К. В этом на собственном опыте теперь убедились и в Киеве. Видимо, до этого они были уверены, что Путин им показывал мультики…

Представитель ВСУ Юрий Игнат справедливо отметил, что «Кинжалы» намного опаснее других российских ракет, потому что способны летать на гиперзвуковых скоростях, которые в 10 раз превышают скорость звука, и могут маневрировать в полете. Спикер ВСУ разъяснил украинствующей публике, что с помощью систем укро-ПВО невозможно сбить «Кинжал», поскольку ракета поднимается на 20 км, а затем на огромной скорости пикирует на цель, что и было сделано в акции возмездия. «Честно говоря, я не припомню, чтобы нечто подобное до этого было», - простодушно признался Игнат.

Появляется информация, что удар «Кинжалом», помимо прочих важных объектов военной инфраструктуры, был нанесен в том числе и по бункерам, в которых находились центры управления и планирования. Есть сообщения о больших потерях среди высокопоставленных офицеров, представляющих наших глубокоуважаемых партнеров из США и НАТО. Возможно, их теперь даже наградят – посмертно. А вот будет ли после такого удара что хоронить – это вопрос. Невольно вспоминается анекдот о том, что «яйца по всему полю бригада ищет». Возможно, этим сейчас и занимаются представители ВСУ.

«Безусловно, «Кинжалы» применяется для уничтожения особо важных объектов, продолжает Леонков. - Вот и представитель ВСУ заявил, что их системы не способны перехватить наш «Кинжал». Что ж, так он оправдывался перед своим западным руководством: мол, мы не смогли ничего сделать. Действительно, после таких ударов хоронить будет нечего».

Военспец предупредил, что если мы «преждевременно» подтвердим всю эту информацию, то можем «подставить» тех наших людей, которые находятся там и которые, возможно, еще не покинули место своей дислокации. «А вот когда наше Министерство обороны получит достоверную, стопроцентную информацию о результатах этих ударов, то сразу сообщит об этом», - заключил Алексей Леонков в разговоре с «АН».

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