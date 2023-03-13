Ближневосточный гопак

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Знатоки народных танцев республик бывшего Советского Союза утверждают, что гопак один из самых сложных танцев с большой долей импровизации. Со мной, конечно, поспорят наши прибалтийские друзья (и не только они), что их народные танцы еще сложнее: ведь одно движение выполняется целые сутки, а сам танец может растянуться на месяц. Но не будем спорить о вкусах.

В геополитике, как и гопаке, уместна только хорошо подготовленная импровизация. И на минувшей неделе она и состоялась, обрушилась снегом с крыши. А именно: в Пекине (!) Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипотношения, разорванные еще в 2016 году. Ещё раз: главный сателлит — союзник США в регионе и главный враг США в регионе в стане еще одного «заклятого друга» США решили прекратить раздрай между собой. «Да, таких ударов судьбы Остап не испытывал давно!».

Это, конечно, трехсторонняя сделка. Каждый игрок преследует свои цели, но цели, которые не противоречат интересам партнеров. Расскажем о них немного подробней.

Саудиты получают серьезный шанс выйти из йеменского конфликта, который уже сидит в печёнках у всего мира, в том числе, и у самих подданных его саудитского величества, без потери лица. Тегерану достаточно погрозить пальчиком, и Йемен сделает вид, что никакого конфликта нет и не было. Также резко падает напряженность вокруг Ливана. Тоже та ещё кость в горле Ближнего Востока. А уж уесть эмиратовских друзей-конкурентов для саудитов святое дело. Итак, монархия кругом в шоколаде.

Иран тоже не в накладе. Израиль, фанатично ненавидящий страну аятолл, получает щелчок по носу. Тегеран из изгоя превращается в страну, которую вбомбить в демократию ставиться проблематичным. Почему? Да потому что зависимость отпетых хасидов от саудитской нефти никто не отменял. И Иран уже не хулиган-одиночка, а полноценный напарник Эл-Риада.

А наш друг, товарищ и брат Председатель Си какой профицит с этого имеет? А товарищ Си фактически совершил подвиг Геракла: разгрёб немного авгиевы ближневосточные конюшни, что не удавалось до этого почти никому. Это из наших сибирских руд напряг на Ближнем Востоке практически не заметен. Своего навоза хватает. А в мировых СМИ эти темы всегда в топе, так как спекулятивная стоимость нефти на биржах зависит от ближневосточных новостей.

«Как Пекину это удалось?», - спросите вы. И это будет хороший вопрос. Я не думаю, что Китай будет воевать за Тайвань. Воевать впрямую, конечно. Просто китайские коммунисты научились делать предложения, от которых почти невозможно отказаться. И они понимают: какие предложения и кому можно сделать. Например, в саудовско-иранском примирении сторон более 30 процентов иранского внешнеторгового оборота приходится на Поднебесную. Она же крупнейший покупатель саудовской нефти. И это ныне главный аргумент.

В наше торгашеское время солдатиками воевать уже не модно. И слишком накладно. Нынче воюют и мирятся цифирками в банковских компьютерах.

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