Российский джокер в турецком гамбите

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Нет, автор ничего не перепутал. Он знает, что это термины из разных настольных игр. Просто в мире настолько все перепуталось, что, вероятно, в подкидного дурака мы будем играть на шахматной доске, а цугцванги писать в гору.

Судите сами: НАТО нам друг? Судя по ситуации на Украине, не совсем. А член «НАТЫ», один их хранителей ее ядерного потенциала, связанный множеством международных обязательств, впрямую участвовавший в боестолкновении с нашими войсками, поставляющий вооружение и военную технику нашему противнику, он нам кто? Оказывается почти союзник. А вы говорите шахматы!

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о назначении выборов на 14 мая, то есть через два месяца. Надо отдать должное его личной смелости. Идти на такой риск, имея в отрицательном балансе 65-ти процентную инфляцию, недавнюю трагедию, унесшую десятки тысяч жизней, падение уровня жизни населения и прочие социальные и экономические неприятности, дорогого стоят.

Но «турецкий лис» - очень тёртый политический калач. Он, конечно, верит в фарт, но и сам не плошает. Имеет в рукавах по несколько тузов. Многие с бирочкой «Made in Russia». И будьте уверены, тузов он этих разыграет. Пробежимся по ним и мы.

Разрекламированную АЭС «Аккую» в Турции мы банально строим за свои 20 с лишним миллиардов долларов. Турецкому бюджету она не будет стоить ни лиры. Сроки окупаемости ее эксплуатации уходят в середину столетия. Но электричество по фиксируемой цене 12 центов на кв/час пойдет в электросети Турции, уже в этом году. И будет продано населению по 14 центов, а предприятиям по 25. Небольшой навар, конечно. Но, как справедливо отвечал Раскольников на вопрос: «Ты пошто старушку за 20 копеек убил?», «Помилуйте, ведь 5 старушек это уже целый рубль!». А здесь миллиарды киловатт.

«Газовый хаб» - отдельная песня. Он позволит Анкаре держать всю Европу за дряблое горло. Причем с помощью российского газа, получаемого со скидками и отсрочками платежей. А вот теперь, оказывается, мы должны же и на свои деньги его строить. «Принципиально — да [выгоден хаб], но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить», — говорит член Совбеза при президенте Турции Чагры Эрхан. Судя по «Аккуе» деньги у нас найдутся. Но весь навар пойдёт в турецкий бюджет.

Ну и вишенкой на торте - «зерновая афера». О ней «АН» писали неоднократно. В выигрыше от нее только наши союзнички: Турция да Китай. Мы в известном месте.

И ещё, ряд козырей мастью послабже. Но все эти карты Эрдоган разыграет обязательно. Мол, смотрите, какой я: «Все в норку тащу!», «Только благодаря моим отношениям» и прочее, прочее.

Есть также серьезные опасения, что для уверенной победы Реджепу Эрдогановичу потребуется статус мирового миротворца. И тогда он всерьез решит, что его вмешательству в наш конфликт с Украиной просто нет альтернативы. Страшно представить: на каких условиях для Москвы будет заключен тогда мирный договор. Ведь всё за что берётся бывший уличный торговец в наших отношениях, волшебным образом превращается в золото для его страны и в некую субстанцию для нашей.

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