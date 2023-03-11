О ситуации в Турции накануне всеобщих выборов

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Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Предстоящие в мае текущего года парламентские и президентские выборы в Турции готовятся на фоне ликвидации последствий природной катастрофы в виде масштабного землетрясения, унесшего жизни около 50 тысяч человек, пострадали сотни тысяч граждан, миллионы остались без крова.

Работы по расчистке завалов и строительству нового жилья могут продолжаться еще несколько лет. Несмотря на финансовую, материальную и другую помощь мирового сообщества, турецким властям приходится изыскивать средства из госбюджета за счет сокращения расходов по другим статьям. В стране сохраняется высокий уровень инфляции (в 2023 г. - 22,3 %), отмечается дальнейшее падение курса турецкой лиры. Ожидавшегося решения Эрдогана на перенос сроков выборов на осень или более поздний период не последовало.

Выборная кампания в стране началась и сопровождается рядом скандалов. Власти обвиняются в коррупции и недостаточном контроле за спецификой возведения жилых домов в сейсмической зоне, что послужило причиной обрушения зданий и массовой гибели людей. Турецкая оппозиционная коалиция из шести партий определилась с единым кандидатом в президенты страны, которым стал глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. По первым опросам избирателей, Эрдоган лидирует в предвыборной гонке, якобы за него готовы проголосовать 49,8% избирателей, Кылычдароглу занимает пока второе место с 21,7%, но впереди еще больше двух месяцев напряженной политической борьбы и ситуация может серьезно измениться в пользу общего лидера от оппозиции.

Говоря шахматным языком, в условиях цейтнота (нехватки времени) Эрдоган предпринимает энергичные шаги во внешней и внутренней политике, чтобы сохранить власть еще на один срок. Пытаясь заручиться поддержкой на предстоящих выборах или хотя бы нейтралитетом Вашингтона и стран ЕС, президент Турции не только формально поддерживает украинские власти, голосуя за все антироссийские резолюции Генеральной ассамблеи ООН, но и предпринимает все новые, недружественные России шаги.

Только за последнее время турецкие власти официально признали факт поставок на Украину боевых и разведывательных БПЛА (дронов) и намерение построить завод по их изготовлению непосредственно в этой стране. Так, советник президента Турции Чагры Эрхан сообщил, что поставки ударных беспилотников “Bayraktar TB2” на Украину осуществляет национальная частная компания и Анкара не чинит ей в этом препятствий. По его словам, в оборонной отрасли Турции работает множество частных компаний, которые поставляют свои вооружения не только Украине, но и другим странам.

Подтвердилась информация и о поставках ракетных и других вооружений из турецкого военно-промышленного комплекса Киеву, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые могли быть установлены на шасси КамАЗ 65224 (6x6) российского производства. Отмечается реэкспорт на Украину через турецких предпринимателей подобных боеприпасов из Сербии (122-мм реактивные снаряды для РСЗО «Град» и другие). Далее турки переправляли их в Словакию и через КПП «Ужгород» - на Украину. В соответствии с международным законодательством об экспорте и импорте вооружений и военной техники, сербские и турецкие власти обязаны были знать, кто является конечным потребителем экспортируемого оружия и военной техники. Якобы, по условиям сделки реэкспорт этого вооружения в другие страны не предусматривался.

Несколько странную и невнятную позицию заняло турецкое руководство в отношении антироссийских санкций коллективного Запада. Как заявил министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу на встрече со своим американским коллегой: «Турция не присоединяется к санкциям против России, но и не позволит их обходить». Буквально на днях стало известно, что Турция остановила транзит так называемых санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. Турецкие таможенники блокируют грузы на складах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ, блокировка также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в нашу страну. Таким образом оказалась заблокирована крупная партия бытовой техники: холодильники, стиральные машины, посудомойки, а также запчасти для автомобилей и другие товары.

«Последние действия Турции с большой долей вероятности объясняются недавним расширением списка экспортного контроля США, в который попала в том числе и бытовая электроника», – считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он поясняет, что после очередного пакета санкций поставка товаров через третьи страны в обход ограничений «стала в глазах американского законодательства уголовным преступлением, а все замешанные в подобных схемах – соучастниками».

Стремясь получить как можно больше голосов избирателей, Эрдоган не только продолжает опираться на местных националистов и исламистов, но и заигрывает с курдами, которые составляют до 20 % населения страны. Он щедро раздает обещания уделять больше внимания развитию в социально-экономическом отношении наиболее отсталых регионов, где компактно проживают курды, обещает решить проблему сирийских беженцев за счет переселения от одного до двух миллионов из них на оккупированные Турцией сирийские территории на северо-западе и севере САР. Не гнушается Эрдоган лишний раз выступить на форумах крымских татар и черкесов, обещая им помощи в восстановлении исторической справедливости. Ведь это еще несколько миллионов наиболее активных избирателей.

Время покажет, сможет ли Эрдоган и дальше балансировать между интересами Запада и России на международной арене и привлечь на свою сторону большинство турецких избирателей?

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