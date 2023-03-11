Депутат ГД Журавлев: Профессиональная армия, безусловно, лучше​

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Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев прокомментировал информацию о планируемом увеличении численности контрактников в рядах ВС России: ​ «Профессиональная армия, безусловно, лучше любых мобилизованных, которые, как бы ни были ранее подготовлены, все же давным-давно отвыкли и от военных порядков, и с современной техникой вынуждены разбираться, чтобы понять, как ей эффективнее пользоваться. Солдат-контрактник тем и отличается от призывника, что его ничему учить уже не нужно, в любой момент – в бой, именно такие нам и нужны.

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В принципе, и цифры уже озвучены министерством обороны – за этот год число контрактников должно увеличиться с 400 до 521 тысячи человек. И, вполне вероятно, что разработаны и специальные программы по привлечению новых лиц, возможно, и с помощью повышения денежного довольствия. Но, между прочим, престиж армейской службы и так за последний год вырос неимоверно, в том числе и благодаря тем героям, что защищают нашу Родину на передовой.

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Это не означает, что страна не должна быть мобилизована, если личный состав вооруженных сил станет больше, речь ведь идет не только о призыве, но и об экономике, образовании, культуре, которые, как ни странно, все еще существуют по законам мирного времени, тогда как у нас уже больше года идет военная спецоперация».

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