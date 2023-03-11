Весеннее Равноденствие 21 марта: тотальная перезагрузка

Аргументы Недели → Мнение 13+

Екатерина Максимова,

Наверняка, вы чувствуете обесточивание, многих посещает ощущение загнанности, нехватки ресурсов и люди списывают это на конец зимы, но с астрологической точки зрения все очень четко объясняется – заканчивается астрологический год! Да, да только сейчас, не 31 декабря и даже не по китайскому календарю, а Новый год у наших предков всегда начинался 21 марта в День Весеннего Равноденствия. Сейчас поговорим, почему именно в этот очень важный, сакральный день.

21 марта Солнце заканчивает свой путь по Зодиаку, умирает, выходя из двенадцатого знака Рыб и возрождается в первом знаке Овна, где находится в месте своей экзальтации, очень сильном положении. Напомню, что планеты и звезды влияют абсолютно на всех и вся в подлунном мире, поэтому и мы физически и душевно ощущаем этот энергетический упадок, но уже 21 марта все изменится. Этот день издревле считался очень важным. Во время равноденствия Солнце в ходе своего ежегодного цикла пересекает небесный экватор — круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора. В этот день светило одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.

Это астрономическое явление можно сравнить с перезагрузкой компьютера, когда обновляется все программное обеспечение и начинается новая версия нас. Поэтому очень важно пройти эту точку года осознанно, ведь это самый удачный день для психологической настройки на желанный результат, стратегического планирования, избавления от всего отжившего.

Сейчас расскажу о простом приеме, который следует сделать в 00:26 по московскому времени 21 марта, именно тогда наступит астрологический Новый Год и Солнце перейдет в знак Овна! Важно подготовить два листа бумаги и на одном выписать все дурное, с чем вы хотите распрощаться, на другом настоящий бизнес-план на следующий этап жизни. Необходимо оформляя список, прожить все, что вы пишите, затратив свою ментальную энергию, представляя чувственную картинку. Первый список сжигаем в пламени свечи, второй, подержав над огнем, бережно складываем и кладем в укромный уголок. 21 марта очень благоприятно выбросить старые, ненужные вещи, наши предки их вообще сжигали… Устроить очищение своего жилища, чтобы впустить весенний ветерок новой жизни, звезды тоже очень рекомендуют!

Но какой Новый год без прогноза? Сегодня я расскажу об уникальном звездном инструменте средневекового астролога Уильяма Лилли, основанном на положении планет в день Весеннего Равноденствия. Каждый год в этот день формируется уникальная конфигурация, которая способна рассказать о тенденциях предстоящего года. Любая планета имеет определенную специализацию, свою сферу влияния на Земле, а также отношения с другими планетами, именно эти аспекты и положения небесных тел в разных знаках Зодиака очень о многом способны рассказать. Итак, обо всем по порядку.

Солнце, к сожалению, имеет квадрат, напряженный аспект с Марсом планетой противоборства, что свидетельствует о том, что агрессия и напор будут нас сопровождать весь 2023 год и это станет одним из важнейших тем нашего бытия. К тому же Юпитер, - планета расширения находится в огненном Овне и подливает масла в огонь.

Меркурий – планета коммуникаций, слова, передачи информации тоже сидит в этом воинственном знаке и соединен с Солнцем – такая комбинация говорит о том, что наши мысли и действия будут во власти Марса, к счастью, есть гармоничный аспект на Плутон, планету трансформации, что дает ключ, как уходить от информационного, агрессивного морока. Важно иметь свой собственный мир, максимально сосредотачиваться на профессиональном деле, любимой семье, коллективе. Плутон – влиятель, который говорит нам: «Влияйте только на то, на что способны подействовать, тогда ваши мысли освободятся от груза!»

Вот с чем нам повезло, так это с Венерой, которая в этот важный день живет в своей обители, знаке Тельца, да еще соединена с восходящим узлом, что чрезвычайно усиливает ее. Этот аспект сулит возможность построить отношения, выйти из кризиса и удачно заниматься творчеством. Особенно это касается Тельцов и в меньшей степени всей земной триады: Дев и Козерогов. Не очень люблю прогнозы для знаков Зодиака, но здесь очень явная картина – Тельцам в этом астрологическом году должно крупно повезти в искусстве и отношениях, так что дерзайте!

Сатурн – планета ограничений и дисциплины попадает в начало знака Рыб, что, увы, свидетельствует о новых инфекциях и борьбе с ними. Для представителей водной триады: Скорпионы, Рыбы и Раки есть возможность наладить отношения с начальством и укрепиться в своей профессиональной позиции.

Луна, символизирующая нашу психику, попадет в знак Рыб, что говорит о тотальном пребывании людей в иллюзии. Но в каждом аспекте есть и позитив: такая конфигурация обостряет интуицию и настраивает нас на безусловную любовь. Объединиться мы можем через творческую энергию, через музыку и образы в этом году. И тогда свет обязательно прогреет нашу Землю!

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