Зерновые шулера

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Близится, близится «час икс» - 18 марта, когда со всей пролетарской ответственностью Москве предстоит решать: продлевать ли аферу под названием «черноморская инициатива». Или говоря по народному «зерновая сделка». Или вообще по простому: «украинское зерно в обмен на оружие», которое убивает русских и не только людей. Чертовски трудный выбор, n'est-ce pas?

Формально Россия полноправный участник этой «инициативы». То есть, де-юре требуется наше горячее или холодное, но «одобрям-с». Турки, как организаторы всего этого безобразия, давят всеми рычагами, чтобы Москва на бумаге не высказала своего «фи». Хотя нас кидают, а по другому это не назовешь, с момента ее заключения. И это уже напоминает какие-то неправильные ролевые игры. Ломаемся для вида, но в конце-концов соглашаемся: иначе мировой голод, авось сейчас не обманут, братья-союзнички очень просят.

Давайте по порядку. В рамках «инициативы» Украина вывезла 22,7 миллиона тонн сельхозпродукции, из которых 49% составила кукуруза, 28% — пшеница, 6% — подсолнечный шрот и 5% — подсолнечное масло. Некий господин Гутерриш из ООН, расписавшись в собственной некомпетентности, назвал украинские поставки критически важными для мирового рынка продовольствия. Помилуйте, г-н Генсек, 3 процента от мирового урожая пшеницы, а именно столько выращивала Украина, это «критически важно» для мирового рынка? Скорее для зерновых спекулянтов, которые имеют мозг всему миру по поводу «завтра будет нечего кушать» и цены уходят в небо. Так что никакого мирового голода, не дождетесь.

А вот союзнички действительно проблема. Как вы думаете, кто больше всех потеряет, если зерновая афёра накроется медным тазом? Голодающие африканские дети? Ну уж нет. Больше всех пострадают китайские свиньи! Именно наш китайский друг - главный бенифиациар украинского зерна, в основном кукурузы. 4 с лишним миллионов тонн ушло в сторону Поднебесной. В основном кукурузы, дабы кормить свиней. Недаром зерновую сделку с дьяволом Пекин прописал в своем мирном плане отдельным пунктом.

Следом идет Турция с тремя миллионами тонн профита. Для Эрдогана сделка по зерну настолько важна, что буквально днями, когда Москва начала кочевряжится, турецкая таможня внезапно приостановила поставку санкционных товаров в рамках параллельного импорта. В переводе на русский: «Либо подписывайте, либо мы перекрываем кислород». Как сказал первоклассник, заглядывающий в родительскую спальню: «И эти люди запрещают мне ковырять в носу?!».

Так что хошь не хошь, но, обставляя это дипломатической шелухой, а соглашаться придется. Просто потому что с нами или без нас, но Незалежная будет торговать своим зерном с нашими как-бы союзниками, получать от них бабки и расплачиваться ими за закупки вооружений и военной техники, от ударов которой будут погибать русские солдаты и мирные люди. «Эта музыка будет вечной». А тем, кто советует «вдарить по Тбилиси», я бы рекомендовал посмотреть открытые данные по составу и мощности огневого поражения турецкого и черноморского флотов. Просто посмотрите, а мы без комментариев.

Но если все так невесело, то зачем нам выкручивают руки с подписанием? Однозначного ответа нет. Во-первых, надо соблюсти формальности. Внешне все должно быть красиво. Во-вторых. Всегда приятно поставить сильного игрока в зависимость. В третьих. И это главное. «У Британии нет друзей. У Британии есть интересы». И у Анкары, и у Пекина есть интересы к России. Как только они закончатся, волки сбросят овечьи шкуры. Но, похоже, наши дипломаты забывают об этом.

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