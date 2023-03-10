Прокси-терроризм США: настало ли время прокси-войны или прямой войны России против Штатов?​

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Озвученная в США версия о загадочной украинской группировке, устроившей теракт на газопроводах «Северный поток» вызывает много вопросов технического характера.​

Вот мои размышления на этот счёт.​

1. По-видимому, США взяли курс на маскировку своего участия в теракте, якобы проведенного украинской группировкой. Это позволит Гегемону не садиться на скамью подсудимых. Вероятнее всего, это был изначальный запланированный защитный проект США.​

2. По сути своей, это курс США на прокси-терроризм, благодаря которому, Гегемон сможет теперь сказать, что не участвует в прямом взаимодействии с Россией. Аналогично тому, как Гегемон утверждает, что не ведёт войну с Россией. А по сути, он ведёт войну с Россией в формате прокси-войны.​

3. История мирового терроризма показывает, что Гегемон уже давно​ традиционно занимался прокси-терроризмом и инвестированием в него. Поэтому реакция США на этот счёт не является каким-то открытием.​

4. Видимо назревает тот момент, когда Россия должна объективно оценить негативные опасные перспективы расширения и усиления прокси-терроризма, прокси-криминала и прокси-войны США, а затем, на основании этой оценки принять встречные адекватные меры прямого или прокси-влияния на самих США.​

5. Недооценивать прокси-войну и прокси-терроризм США, считая, что это, не прямая война и терроризм, было бы опасно и близоруко. Настало время уравнять и считать тождественными прокси-войну и прямую войну США. США рассчитывают на долгосрочное изматывание всяческих ресурсов России.​

6. Санкционные и ВОЗ-карантинные авантюры против России были лишь пробами на экономическую устойчивость​ России, которые не оправдались. Теперь Гегемон переходит на уровень радикализации своего воздействия, требующего​ от России прямого упреждающего встречного и воспитательного влияния на США.​

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