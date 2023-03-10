Иноагенты «бермудят» воду во пруду

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Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

«Солдат должен быть занят от подъема до подъема». Это вековая мудрость говорит нам о том, что у работящего человека нет времени на всякие глупости. Он работает, а не буянит. Вот возьмем последние события в Грузии и Китае. В Тбилиси, правящая партия решила принять какой-то маленький закончик об иноагентах. То ли метить их желтой краской, то ли расстреливать — неважно. Сущий, в сущности, пустяк.

Понятно, что для правящей партии иноагент это представитель не правящей, но очень желающей стать правящей партией, то есть конкурент на политической поляне. Поэтому естественное желание затоптать его по самую шею, вполне объяснимо и даже местами понятно по-человечески.

Но это активно не нравится самим иноагентам. Кому приятно сидеть по самую шею в песке, как тот самый Саид, который Спартак Мишулин. И они вышли на Шота Руставели, стали кричать «На Сухуми! Деды смогли и мы сможем!» и прочие неполиткорректные лозунги. Флаги, в том числе, российские жечь. В общем дисциплину, хулиганили изрядно. В ответ, полетели резиновые пули и слезоточивый газ. Внуки дедов, сбросив тигриные шкуры, поспешно ретировались. Но договорились повторить.

Помнится был анекдот. Женщина шла ночью по темному лесу и ее, пардон, изнасиловали. Подруга ей говорит: «Что теперь делать будешь?» Та отвечает: «Опять пойду».

Так что подразделениям ЖКХ грузинской столицы придется несладко. А все почему? А потому что солдат должен быть занят всякой ерундой 24 часа в сутки. Даже если он гражданский, и тем более, грузин. Вы, например, слышали что-нибудь о грузинской тяжелой промышленности? Или об тбилисских микросхемах? Об их автопроме? Вот! Безделье - рождает "фулиганство" по самому незначительному поводу.

А вот в Китае, как раньше в Греции, все это есть: и промышленность, и микросхемы. Миллиард китайских муравьев вкалывают с раннего утра до поздней ночи. Им некогда следить за политикой. Вот только что Си Цзиньпин переизбран на третий пятилетний срок на должность председателя КНР. Его выбрали единогласно 2 952 делегата Всекитайского собрания народных представителей. Никогда такого не было, но вот свершилось.

И где массовые волнения? Где протестующие бездельники? Где сжигания флагов? Некогда! Работать надо! Поэтому стабильность и процветание — вот залог победы. А иноагенты пусть себе "бермудят" воду во пруду. Ведь мы то знаем, что это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году.

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