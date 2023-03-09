Почему​ теперь Зеленского лишают​ возможности выступать​ перед​ мировой аудиторией

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Американский журнал о шоу-бизнесе Variety пишет, что организаторы церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в это воскресенье, отказались показать обращение украинского президента Владимира Зеленского.

Как пишет издание, Зеленскому отказывают в этом второй год подряд. По информации Variety, на этот раз просьба прошла через сотрудника холдинга WME Майка Симпсона, который представляет режиссера Аарона Кауфмана, работавшего вместе с актером и режиссером Шоном Пенном над фильмом о Зеленском "Суперсила".

Американская киноакадемия не комментирует эти сообщения.

За последний год обращения Владимира Зеленского с просьбой о помощи Украине показывали на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях. Зеленский также виртуально присутствовал на церемонии музыкальных наград "Грэмми" и кинопремии "Золотой глобус".

Осенью прошлого года FIFA отклонила просьбу Зеленского выступить с обращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре.

Вот мои размышления на этот счёт.​

1. Приходит постепенное отрезвление и объективность к происходящему вокруг Украины.​

2. Оказывается ещё и не во все сферы мировой глобальной и экспансионистской политики​ проник Гегемон.​

3. Международный буллинг, организованный​ в отношении России, оказался не таким, как хотелось бы Гегемону. Поэтому технологии буллинга сворачиваются и хорошо отпиарившемуся по всему миру Зеленскому уже не дают выхода на мировую аудиторию.​

4. Зеленскому не дают мировой аудитории и потому, что сейчас меняются мнения и настроения у культурной, политической и экономической элиты. Зеленский может повредить своими выступлениями изначальным ценностям мировых форумов в искусстве, спорте и др.​

5. Срабатывает закон оптимальности.​ Пик пройден и начался спад. Наблюдательная пассивность России будет только усугублять положение Зеленского и Украины. Время работает на Россию.​

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