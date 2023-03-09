Почему избран вариант Мелитополь - Крым?

Аргументы Недели → Мнение 13+

Сергей Платонов,

globallookpress.com

Кто только не вещает о готовности ВСУ к броску из Запорожья в сторону Азовского побережья и Крыма.

И это не пустые фантазии. Соблазн пробить нашу оборону и ввести в этот пролом два уже подготовленных по стандартам НАТО армейских корпуса, будет похлеще страстного стремления алкаша к утренней похмелке. Уверен, что Киевский режим «сгорает» от нетерпения добиться результата именно на этом направлении, как минимум, по трем причинам. Во-первых, потому, что именно с этой территории началась и там же продолжает быть наиболее успешной сама СВО. Во-вторых, чтобы попытаться перекрыть наш сухопутный коридор в Крым или хотя бы создать угрозу его функционированию. В-третьих, даже при относительно небольшом успехе, Киев попытается, «как бы с позиции силы», при содействии армии сладкоголосых посредников «соблазнить» Москву на переговоры о перемирии. Да и среди наших деятелей найдутся желающие «погреться» в лучах славы миротворцев. Так выглядит ситуация с «киевского берега».

А что имеем мы? Имеем и не так мало. По законам военной логики у нас появляется шанс в ходе активной обороны нанести запорожской группировке ВСУ непоправимый урон и потом без остановки устремиться на западные и северо-западные территории противника. Так что, во-первых, надо быть готовыми к тому, чтобы нанести противнику, как минимум, смертельную рану. И, во-вторых, подготовить резервы для его преследования и полного разгрома. Конечно, не оставляя без внимания другие участки боевых действий в центре и на севере. Так что ждем и готовимся. Они придут обязательно. Для них этот риск насколько смертельный, настолько и соблазнительный.

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