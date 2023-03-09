Что актуальнее: расследование международной карантинной авантюры или​ коронавируса?

Спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса. Речь идет о лабораторной утечке и естественном генезисе. Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хэйнс во время слушаний в сенате.
Хэйнс отметила, что спецслужбы продолжают выяснять происхождение пандемии коронавируса. «В разведывательном сообществе, есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии.
Вот мои размышления на этот счёт.
В расследовании всего того, что связано с коронавирусом, актуальнее уже не проблема жертв этой инфекции, а проблема той карантинной авантюры, проводимой марионеткой Гегемона ВОС. Это по сути, была экономическая атака на экономику России. Нефть упала ниже нуля! Этого не стоит забывать.
Это была ковидно-экономическая атака, а по сути, экономическая война.
Это был специфический период, в котором накапливалось нечто, что потом сразу рвануло, как только проблема с ковидом отошла. Это нечто и есть основание того, что происходит сейчас.
Гремучая смесь ковидной и санкционной атаки на Россию, пожалуй и стали основанием профилактических действий нашей страны в отношении Запада. Остальное всё частности и вторичности.
Противоречивую роль и поведение тандема Китай-США раскроет только время.
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