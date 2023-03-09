Что актуальнее: расследование международной карантинной авантюры или​ коронавируса?

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса. Речь идет о​ лабораторной утечке и​ естественном генезисе. Об​ этом сообщила директор национальной разведки​ Аврил Хэйнс​ во​ время слушаний в​ сенате.

Хэйнс отметила, что спецслужбы продолжают выяснять происхождение пандемии коронавируса. «В​ разведывательном сообществе, есть широкий консенсус, что пандемия не​ была результатом применения биологического оружия или генной инженерии.​

Вот мои размышления на этот счёт.

В расследовании всего того, что связано с коронавирусом, актуальнее​ уже не проблема жертв этой инфекции, а проблема той карантинной авантюры, проводимой марионеткой Гегемона ВОС. Это по сути, была экономическая атака на экономику России. Нефть упала ниже нуля! Этого не стоит забывать.

Это была ковидно-экономическая​ ​ атака, а по сути, экономическая война.

Это был специфический период, в котором накапливалось нечто, что​ потом сразу рвануло, как только проблема с ковидом отошла.​ Это нечто и есть основание того, что происходит сейчас.

Гремучая смесь​ ковидной и санкционной атаки на Россию, пожалуй и стали основанием профилактических действий нашей страны в отношении Запада. Остальное всё частности и вторичности.

Противоречивую роль и поведение тандема Китай-США​ раскроет только время.​

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