Не таким Клара Цеткин видела этот праздник

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Источник: Б Азар

Клара Цеткин и Роза Люксембург

«8 марта» сгладился с протестного порыва возвысить права женщин до обоснования права мужикам выпить.

Сегодняшние поздравления в большинстве степени шовинистичны – мужчины (сами того не осознавая) считают женщин не более чем цветами своей жизни: красивыми, хорошо пахнущими и обидно быстро увядающими. Сегодняшние поздравления – это грустная эпитафия к идее фрау Цеткин по вселенскому равноправию полов. Немка, увидев такое опошление ее великого замысла, постриглась бы нынче в монахини и забросила не нужный потомкам феминизм. И пыткой было б видеть ей из окна кельи, как батюшка достает из «Мерседеса» тюльпаны, а матушка, в которой сама собой включилась подзабытая девичья робость, благодарно принимает подарок и идет накрывать на стол.

Клара мечтала о мире дерзких самодостаточных женщин, вращающих мир на оси гармонии и лишивших мужчин права вертеть их мир сами понимаете на чем. И расплакалась бы фрау, увидев идущего к ней из мавзолея Владимира ЛЕНИНА с захваченным букетом искусственных цветов и отхлестала бы его тем пластиком, а потом снова забралась бы в свой колумбарий у Кремлевской стены ждать лучших времен.

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