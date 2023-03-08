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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

После взятия Артемовска - (Бахмут), российские войска смогут продолжить наступление на​ другие крупные города Донбасса. Об​ этом заявил президент Украины​ Владимир​ Зеленский​, в​ интервью телеканалу CNN, объясняя решение украинских властей продолжать оборону Артемовска.

«Мы​ понимаем, что после Бахмута (Артемовска​ — прим. ред.) они - (российские войска) могут пойти дальше. Они могут пойти на​ Краматорск, они могут пойти на​ Славянск. После Бахмута (Артемовска​ — прим. ред.) это будет открытая дорога в​ другие города, на​ Донецком направлении»,​ — приводят СМИ слова Зеленского.

Вот мои замечания на этот счёт.​

Игроман всегда манипулирует лохами-спонсорами, что якобы​ последний раз сделает ставку, и, наконец, победит. Причём​, так победит, что​ впредь не будет просить денег на ставки. Увы! Этот рецидивизм​ продолжится без конца, пока спонсоры не перестанут давать денег.

Украина - закредитованная "по уши" страна-игроман, а Гегемон -​ спонсор этого игромана.

По статистике, рост уровня закредитованности​ игромана, ограничивает его свободу, повышает открытость​ к криминальным действиям, а порой, и к суицидным действиям.​

Украина делает ставку на Бахмут, чтобы получить деньги.

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