После взятия Артемовска - (Бахмут), российские войска смогут продолжить наступление на другие крупные города Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в интервью телеканалу CNN, объясняя решение украинских властей продолжать оборону Артемовска.
«Мы понимаем, что после Бахмута (Артемовска — прим. ред.) они - (российские войска) могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута (Артемовска — прим. ред.) это будет открытая дорога в другие города, на Донецком направлении», — приводят СМИ слова Зеленского.
Вот мои замечания на этот счёт.
Игроман всегда манипулирует лохами-спонсорами, что якобы последний раз сделает ставку, и, наконец, победит. Причём, так победит, что впредь не будет просить денег на ставки. Увы! Этот рецидивизм продолжится без конца, пока спонсоры не перестанут давать денег.
Украина - закредитованная "по уши" страна-игроман, а Гегемон - спонсор этого игромана.
По статистике, рост уровня закредитованности игромана, ограничивает его свободу, повышает открытость к криминальным действиям, а порой, и к суицидным действиям.
Украина делает ставку на Бахмут, чтобы получить деньги.
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