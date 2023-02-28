Весна - благодатное и счастливое время для России​

Аргументы Недели → Мнение 13+

Павел Никитин

Быстро пролетела зима в тылу в волнениях за судьбу России, будущее. Интересно, какой она была для наших солдат?

Вполне возможно - мучительно долгой. Потому что на холоде и ветру не очень-то комфортно находиться, да еще под артиллерийским губительным обстрелом. Вторая военная весна. Звучит дико. Разве может быть весна военной? Но так, все так. Стремительный ход событий занес нас именно во вторую военную весну. А никак не мирную. Не в весну сорок пятого, а весну 2023 года, весну кровопролитных сражений за Артемовск, и кошмара Угледара. Какой будет следующая весна? Хорошо, чтобы мирная. И, конечно, победная. Весна для России - благодатное время. Счастливое. Удачливое. С наступающей весной, Россия!

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