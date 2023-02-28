Среднеазиатский задний двор США

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Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Упрямство — не лучшая человеческая черта характера. Государственное упрямство тем более. Наши среднеазиатские «коллеги» в последние годы демонстрируют такой уровень последнего, что просто диву даешься.

Они никак не могут понять, что порой сосед ближе, чем брат. Так как именно он первый может придти или не придти к тебе на помощь в трудную минуту. Если афганские таджики, очень злые на Рахмона, придут к нему с рядом неприятных вопросов, он будет ждать, когда к нему на помощь придет 6-ой флот США?!

Сегодня, 28 февраля, нам в очередной раз продемонстрируют своё среднеазиатское «фи». На сей раз в Астане, где в формате С5+1 пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии под предводительством, естественно, лягушки-путешественницы и госсекретаря США Энтони Дж. Блинкена. «Министерская встреча C5+1 будет посвящена укреплению экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также взаимодействия в области безопасности между США, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан», – сообщил Госдеп США.

Сообщается также, что Блинкен-первый (который комом?) накоротке даст новые вводные и Токаеву, и Рахмону и другим большим баям. Вообще-то это повышение в статусе. В прошлом году команды отдавал всего лишь помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Лу пролетел ястребом по всем столицам, наобещал кучу пряников. Кому-то, говорят, даже вручил лично. По всем национальным ТВ показали, как аборигены встречали Лу с танцем в стиле Кисы Воробьянинова «Месье Лу, же ни манж па си жур!».

Кстати, иногда попадаются очень символичные официальные фотографии встреч представителей метрополии с вассалами. На них, фотографиях этих, сразу видно кто хозяин, кто слуга. Правда, почему-то их быстро удаляют. Внешне ведь всё должно быть пристойно: встречают два почти равноправных партнера, почти друзья детства и обсуждают третьего: «Совсем Иван от рук отбился! Фулиганит и фулиганит! Ты бы, старина Энтони, поговорил бы с ним по отечески!». «Да толку что?! Ты бы, брат Эмомали, сделал бы ему бяку. Глядишь, одумается!». «Да с превеликим удовольствием! Деньжат не подкинешь?». Блинкен смотрит на них и думает: «Сукины дети, конечно, но наши сукины дети. Все, с потрохами!».

Всемирный банк подсчитал, что по итогам 2021 годы объёмы переводов от уехавших на заработки трудовых мигрантов эквивалентны 35% ВВП Таджикистана и 33% ВВП Кыргызстана. В Узбекистане доля денежных переводов составляет 13% от ВВП. У Казахстана – всего 0,2%. Россия является основным источником денежных переводов в Центральную Азию. Переводы оттуда составляют около двух третей от общего объёма денежных переводов в Кыргызстане и Таджикистане. В Узбекистане и Казахстане этот показатель несколько ниже – 56% и 44% соответственно.

По прошлому же году ситуация пока оценочная. Но спад переводов из России очевиден. Например, в Кыргызстане, где в 2021 году 82% денежных переводов поступили из России, в 2022 году потоки уменьшаться на 32%. В Таджикистане падение может составить 22%. Узбекистан получит снижение на 21%. В Казахстане же денежные переводы, направляемые из России, уменьшатся на 19%. В такой ситуации не только арию несчастного Кисы запоешь!

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