Мирный план Китая - хитрый маневр для поддержки России​

Аргументы Недели → Мнение 13+

Сергей Платонов,

12 пунктов - это удачный дипломатический маневр Пекина в качестве: 1. Доказательства собственного стремления к разрешению конфликтов мирными средствами; 2. Очередного, хотя и скрытого, призыва к Тайваню о мирном объединении; 3. Устранения всяких препятствий на пути к реальной солидарности с Россией в разрешении задач СВО. То есть, это пример того, как можно «Одним махом семерых побивахом».

Предлагая этот план, Китай не мог не понимать того, что Запад и Киев его не примут, поскольку, Генеральный секретарь НАТО неоднократно заявлял, что Китаю в этих вопросах доверять нельзя. Предполагаемое отторжение мирного плана, открыло Пекину возможность оказания реальной помощи России в решении задач СВО, если Москва ее попросит. Тем более, что еще до его объявления «миру и граду», он обсуждался с Москвой во время встреч Руководителя Комиссии по внешней политике Политбюро Компартии Китая Ван И с Патрушевым, Лавровым и президентом Путиным.

Таким образом, Пекин и Москва таким несложным маневром выбили из рук Запада любые аргументы об их нежелании прекращения кризиса мирными средствами.

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