Китайско-иранский романс за 400 миллиардов

Никогда не мог понять двух вещей: нравственного императива, где-то неизведанно глубоко внутри нас и привычки оценивать государственные стратегические партнерства в валюте третьих государств. Причем, зачастую далеко не дружеских. Вот, скажем, дружат домами Тегеран с Пекином, а общую выгоду считают не в реалах или юанях, а в американских зеленых «крокодилах». Тоже своего рода императив.
Китай и Иран просто не могли не найти друг друга в нашем бушующем санкциями мире. Товарищи по несчастью под именем Америка, обложенные запретами мирового жандарма, они запели дуэтом. Иран пел что-то типа «Запасы нефти безграничны». Китай подпевал в унисон: «А денег много у меня!». И допелись! В 2021 году была написана партитура 25-летнего соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном. Вот так сразу, и до золотой свадьбы.
Подробности брачного контракта, понятно, не разглашались. Вместо конкретики дуэт отшучивался фразами о дружбе народов до гробовой доски, «и в горе, и в радости» и другими подобными геополитическими сентенциями. The New York Times, которой удалось вынюхать некоторые нюансы, писала, что основным положением соглашения являются крупные закупки Китаем иранской нефти по сниженной цене в обмен на инвестиции в экономику Ирана на общую сумму до 400 миллиардов долларов США.
В принципе, вполне логично. Ирану нефть девать некуда, но нужны бабки. Китаю бабки, наоборот, девать некуда, но нужна нефть. Говорю же, они не могли не встретиться.
Поддержите издание
Однако уже два года дуэт Тегеран-Пекин не объявил ни о больших совместных концертах, ни о новых широкомасштабных спектаклях. Единственные новости касались опять же нефти. В марте 2021 года The Wall Street Journal писала, что Пекин увеличивает закупки у Ирана до 918 тысяч баррелей в сутки. По официальным же данным, объем нефтяной торговли между двумя странами значительно меньше. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году товарооборот между Ираном и КНР составил 15,7 млрд. долларов, что всего на 1,035 миллиарда больше, чем в 2021 году, сообщало иранское агентство IRNA.
И вот президент Ирана Раиси прилетел к товарищу Си с супер государственным визитом. 21 пушка (почему именно 21?) дала дружественный залп. Министры Раиси разбрелись по встречам с министрами Си, а главы делегаций посидели с друг дружкой знатно, по ихнему, по-президентски. На следующий день объявили о подписании аж 20 договоров, соглашений, протоколов и прочего. Однако, молчали как партизаны о сути вещей.
Например, о том будет ли китайская Sinopec участвовать в продолжении разработки нефтяной кладовой Ядаваран (Yadavaran). Его запасы (совместно с месторождением Азадеган) оцениваются в сумасшедшие 67 миллиардов баррелей!
В общем, загадок в дуэте Ирана с Китаем хватает. Но что-то им мешает подружиться по настоящему. И наверняка оба солиста знают, что именно. Но не говорят, точнее не поют об этом. Этакий молчаливый романс.
Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции