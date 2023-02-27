Китайско-иранский романс за 400 миллиардов

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Никогда не мог понять двух вещей: нравственного императива, где-то неизведанно глубоко внутри нас и привычки оценивать государственные стратегические партнерства в валюте третьих государств. Причем, зачастую далеко не дружеских. Вот, скажем, дружат домами Тегеран с Пекином, а общую выгоду считают не в реалах или юанях, а в американских зеленых «крокодилах». Тоже своего рода императив.

Китай и Иран просто не могли не найти друг друга в нашем бушующем санкциями мире. Товарищи по несчастью под именем Америка, обложенные запретами мирового жандарма, они запели дуэтом. Иран пел что-то типа «Запасы нефти безграничны». Китай подпевал в унисон: «А денег много у меня!». И допелись! В 2021 году была написана партитура 25-летнего соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном. Вот так сразу, и до золотой свадьбы.

Подробности брачного контракта, понятно, не разглашались. Вместо конкретики дуэт отшучивался фразами о дружбе народов до гробовой доски, «и в горе, и в радости» и другими подобными геополитическими сентенциями. The New York Times, которой удалось вынюхать некоторые нюансы, писала, что основным положением соглашения являются крупные закупки Китаем иранской нефти по сниженной цене в обмен на инвестиции в экономику Ирана на общую сумму до 400 миллиардов долларов США.

В принципе, вполне логично. Ирану нефть девать некуда, но нужны бабки. Китаю бабки, наоборот, девать некуда, но нужна нефть. Говорю же, они не могли не встретиться.

Однако уже два года дуэт Тегеран-Пекин не объявил ни о больших совместных концертах, ни о новых широкомасштабных спектаклях. Единственные новости касались опять же нефти. В марте 2021 года The Wall Street Journal писала, что Пекин увеличивает закупки у Ирана до 918 тысяч баррелей в сутки. По официальным же данным, объем нефтяной торговли между двумя странами значительно меньше. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году товарооборот между Ираном и КНР составил 15,7 млрд. долларов, что всего на 1,035 миллиарда больше, чем в 2021 году, сообщало иранское агентство IRNA.

И вот президент Ирана Раиси прилетел к товарищу Си с супер государственным визитом. 21 пушка (почему именно 21?) дала дружественный залп. Министры Раиси разбрелись по встречам с министрами Си, а главы делегаций посидели с друг дружкой знатно, по ихнему, по-президентски. На следующий день объявили о подписании аж 20 договоров, соглашений, протоколов и прочего. Однако, молчали как партизаны о сути вещей.

Например, о том будет ли китайская Sinopec участвовать в продолжении разработки нефтяной кладовой Ядаваран (Yadavaran). Его запасы (совместно с месторождением Азадеган) оцениваются в сумасшедшие 67 миллиардов баррелей!

В общем, загадок в дуэте Ирана с Китаем хватает. Но что-то им мешает подружиться по настоящему. И наверняка оба солиста знают, что именно. Но не говорят, точнее не поют об этом. Этакий молчаливый романс.

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