Карлу III «прищемили» помидоры

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

По всем разведпризнакам, последовательно и неуклонно коллективный «Запад» сам копает себе экономическую могилу. Нет, вы посмотрите до его дошло! Сам король Карл (Чарльз) III едет в гости к украинским военным, которые тренируются на прекрасных английских газонах, а ему на обед подают итальянскую пасту без томатов! И белую пиццу! Трагедия, от которой Шекспир бы рыдал как ребенок.

Прогрессивные и не очень прогрессивные СМИ всего мира взахлеб пишут о помидорном голоде в Великобритании. Sky News с ужасом рассказывает, что британские торговые сети ограничили объем покупки помидоров, перца, огурцов, салата, салатных пакетов, брокколи, цветной капусты и малины до трех единиц каждого товара на одного покупателя.

Респектабельная Guardian предупреждает, что итальянские рестораны в Великобритании вынуждены отказаться от помидоров в своих блюдах на фоне нехватки продукта и роста цен. "Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничить использование помидоров, повысить цены, а в некоторых случаях вообще убрать "Пасту аль помодоро" из меню на фоне роста цен", - констатирует издание.

Конечно, все проводят собственное расследование такого чудовищного надругательства над светлым образом свободного мира. И, опять же, конечно, находят виновника. И это, естественно, не только погода и неурожай на юге Испании и в Северной Африке, откуда поступает 95 процентов английского овощного импорта, но и главный виновник — Россия.

Это из-за нашей страны дорожает топливо для электростанций, следовательно, обогрев теплиц становится нерентабельным. Поэтому и нет своих, английских, благословленных Карлом помидоров. Между тем, в нашей не раздавленной санкциями стране, с помидорами всё ол райт. По данным Росстата, урожай тепличных овощей за первые 11 месяцев 2022 года составил 1,43 миллиона тонн. Предварительный результат за весь год — 1,5–1,6 млн тонн, что станет новым рекордом. Так что приезжайте, господа англичане, на наши помидоры!

Получившие такой щелчок по носу, гордые бриты, решили отомстить по другому. И рванули впереди американского паровоза обещать Украине современное вооружение и боеприпасы. В ближайшие несколько месяцев премьер Сунак грозится поставить Киеву больше оружия, чем за весь 2022 год. Взбодренный англицкий ВПК тут же объявил о росте акций и предполагаемом увеличении военного заказа процентов так на 35-40. Теперь с полным основанием можно перефразировать классическую фразу о масле и пушках в «ракеты вместо помидоров».

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