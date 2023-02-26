Двенадцать китайских заповедей

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Вы, вероятно, будете смеяться, но России вновь написали план мирного урегулирования известного конфликта. По моему, это пятый или шестой подобный план. На сей раз речь идет о китайском плане, который появился на сайте МИД КНР. И, следовательно, имеет официальный статус. Хотя это тот самый случай, когда бы Пекину промолчать, а не сотрясать информационный воздух.

Его появлению предшествовали: недельная командировка главного китайского дипломата Ван И по Европе с заездом в Первопрестольную. Встречи с высшими руководителями. Постоянные нагнетания: «Сейчас как объявим план!». Обмен «любезностями» с США по Тайваню. Несущейся на всех парах перехват Индией звания «Ударник капиталистического труда». Пляшущий на теме перемирия турецкоподданный друг Эрдоган. В общем, молчание становилось неприличным. И последовала публикация на ведущих языках мира этих самых 12 заповедей.

Анализировать все — бессмысленное мероприятие. «Мы за все хорошее, против всего плохого». «Не убий, не укради, не возжелай. Лучше водку пить, чем воевать» и т.д и т.п. Но несколько пунктов действительно интересны и, вероятно, ради них все это и затевалось.

Например, цитирую: «9. Содействие экспорту зерна. Все стороны должны полностью и эффективно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, сбалансированным образом, и поддержать ООН в игре важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса».

Казалось бы, беспокоится Пекин о глобальной продбезопасности, но если учесть, что именно он стал крупнейшим получателем украинского зерна, то понятно откуда и куда ветер дует.

От страны с коммунистической партией во главе приятно также слышать: «Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях». Тут уж точно — либо крестик снять, либо трусы надеть.

Пункт последний, 12-ый, гласит буквально следующее: «Международное сообщество должно принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликта. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании». В поствоенной Европе восстановление носило имя «План Маршалла». В результате старушка, конечно, похорошела, но даже через 80 лет все еще ходит в содержанках у Вашингтона. Восстановление штука такая.

И ещё один интересный момент. Вопрос с Тайванем очень хочется закрыть быстро. Проблема в том, что Запад обещал помощь. Но если страны НАТО сейчас погрязнут в снабжении Украины, то силёнок, тех же боеприпасов, Тайваню уже не хватит. Следовательно, чем дольше Москва конфликтует с Киевом, тем это выгоднее для Пекина.

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