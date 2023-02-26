Двенадцать китайских заповедей

Вы, вероятно, будете смеяться, но России вновь написали план мирного урегулирования известного конфликта. По моему, это пятый или шестой подобный план. На сей раз речь идет о китайском плане, который появился на сайте МИД КНР. И, следовательно, имеет официальный статус. Хотя это тот самый случай, когда бы Пекину промолчать, а не сотрясать информационный воздух.
Его появлению предшествовали: недельная командировка главного китайского дипломата Ван И по Европе с заездом в Первопрестольную. Встречи с высшими руководителями. Постоянные нагнетания: «Сейчас как объявим план!». Обмен «любезностями» с США по Тайваню. Несущейся на всех парах перехват Индией звания «Ударник капиталистического труда». Пляшущий на теме перемирия турецкоподданный друг Эрдоган. В общем, молчание становилось неприличным. И последовала публикация на ведущих языках мира этих самых 12 заповедей.
Анализировать все — бессмысленное мероприятие. «Мы за все хорошее, против всего плохого». «Не убий, не укради, не возжелай. Лучше водку пить, чем воевать» и т.д и т.п. Но несколько пунктов действительно интересны и, вероятно, ради них все это и затевалось.
Например, цитирую: «9. Содействие экспорту зерна. Все стороны должны полностью и эффективно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, сбалансированным образом, и поддержать ООН в игре важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса».
Поддержите издание
Казалось бы, беспокоится Пекин о глобальной продбезопасности, но если учесть, что именно он стал крупнейшим получателем украинского зерна, то понятно откуда и куда ветер дует.
От страны с коммунистической партией во главе приятно также слышать: «Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях». Тут уж точно — либо крестик снять, либо трусы надеть.
Пункт последний, 12-ый, гласит буквально следующее: «Международное сообщество должно принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликта. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании». В поствоенной Европе восстановление носило имя «План Маршалла». В результате старушка, конечно, похорошела, но даже через 80 лет все еще ходит в содержанках у Вашингтона. Восстановление штука такая.
И ещё один интересный момент. Вопрос с Тайванем очень хочется закрыть быстро. Проблема в том, что Запад обещал помощь. Но если страны НАТО сейчас погрязнут в снабжении Украины, то силёнок, тех же боеприпасов, Тайваню уже не хватит. Следовательно, чем дольше Москва конфликтует с Киевом, тем это выгоднее для Пекина.
Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции