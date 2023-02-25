Финансовые пирамиды Илона Маска - миф или реальность?​

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

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В интернете лавинообразно растёт финансовая пирамида для россиян-лохов. Это некий проект Quantum System. Его авторство, согласно рекламе приписывают Илону Маску. Конечно причастность к Quantum System Илона Маска нужно проверять.​

По факту, мой анализ показал, что Quantum System – англоязычный проект по отъему денег у доверчивых граждан. Этот проект был недавно адаптирован для применения на русскоязычной аудитории. Опасно то, что на критике этого проекта, другие аферисты также делают себе рекламу​ и строят альтернативные финансовые пирамиды.​

Мощный удар по России с помощью финансово-пирамидных атак - это серьезная проблема экономической безопасности России. Прошлые мои статьи, где мною было обосновано и предполагалось, что Илон Маск разрабатывает финансово-пирамидные​ проекты для других стран, видимо, становится явью.​ Илон Маск для реализации этих проектов будет использовать свои социальные сети и всяческие крипты. Уводить и «лоховать»мир пустышками и симулякрами - это традиция Гегемона! А Илон Маск, видимо, лидер этого проекта.

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