Феноменология удачливости: легко ли быть евреем

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Август Котляр, Журналист

В первых трёх частях мы говорили о предпосылках, влияющих или могущих влиять на везение и удачу. В третьей части мы особо обратили внимание, что в Ветхом завете (Торе), основополагающем тексте для авраамических культур - иудео-христианской и исламской - нет понятий везения и удачи. Там либо Божья воля, либо время и случай - но тоже в рамках люфтов, допускаемых Божьей волей. С учётом того, что у Господа Бога все ходы записаны в Книге Жизни, око Его непрестанно надзирает за путями нашими, Он постоянно предостерегает человеков от совершения проступков, надо бы попытаться понять, почему народ, которому Он дал Тору и с которым заключил Завет на вечные времена, занимает четверть всего списка Форбс и треть списка нобелевских лауреатов, составляя лишь одну пятую долю процента (0,2%) от численности населения земли.

Есть вещи вроде бы бесспорные, признанные, установленные. Например, что евреи умнее других народов в силу малообъяснимых причин, но этот факт исчислен и перепроверен, о чем можно почитать здесь.

Известно также, что исчислено и перепроверено, что в США доход еврейских домохозяйств существенно выше, чем доход любых иных религиозных групп и атеистов. Равно как известно и то, что у ашкеназских евреев есть заболевания, свойственные только этой этнической группе: мы с женой заполняли анкеты в медицинских учреждениях США и там есть пункт - это в самой политкорректной стране, карающей за любой расизм и любую фобию - являетесь ли вы евреем-ашкенази? Потому что политика это одно, а генетические предрасположенности совсем другое.

Также мне довелось наблюдать, что тот образ еврея, который привычен россиянам и жителям СНГ, то есть человека в высшей степени живого, умного, образованного, энергичного, ухватистого, расторопного, умеющего ладить с другими и связывать любые концы, решая важные вопросы, свойственен только нашим северным широтам. По своим наблюдениям - а я буду опираться лишь на свой опыт, потому что в базе мои специальности суть первобытное искусство и этнология, а родился и вырос я в еврейской среде - могу заверить, что Жванецкий, Высоцкий, Бродский, Рождественский, Галич, Пастернак, Мандельштам, Ильф, Рейн и другие - это чисто российское явление, в других странах таких евреев нет, это сугубо отечественное ноу-хау. Мне, для описания действительности, в которой росли и формировались российские евреи, придётся использовать слово “жид”, которое приобрело неуважительный характер, но раньше было официальным, а теперь всё ещё является общеупотребительным в русском и некоторых близких языках. Нельзя не вспомнить рассказ русского классика Лескова “Жидовская кувырколлегия”, который начинается так: “Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили темой для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему: как нам быть с евреями? Куда их выпроводить, или кому подарить, или самим их на свой лад переделать?” Дальше высказана здравая и прагматичная мысль - нагрузить евреев непосильной работой, чтоб они переставали размножаться от изнеможения и дохли потихонечку. Ничего, в общем-то, нового с древнейших до новейших времён.

В чём причина животной, слепой, иррациональной ненависти к евреям? Вряд ли в интеллектуальном превосходстве нескольких евреев. Ту же Россию украшают не только Гриша Перельман, Лев Ландау и Юлий Харитон, но в равной степени Андрей Сахаров, Мстислав Келдыш и Игорь Курчатов. Когда евреев разогнали в Германии, то тевтонский технический гений показал силу мысли, не уступающей еврейской. О евреях существует множество мифов, которые возгревают негативное отношение к этносу, который и этносом то в полной мере назвать нельзя. Евреев же несколько разновидностей, и нельзя сказать, что они так уж всей душой чувствуют общность и тянутся друг к другу. Есть белые европейские евреи ашкеназим с языком идиш или говорящие на языке страны пребывания, есть средиземноморские евреи сефарды с языком ладино, есть крымские евреи караимы, есть горские и грузинские евреи, есть дагестанские и азербайджанские группы, говорящие на языке джуури, смеси иврита с персидскими диалектами, есть еврейские общины в Турции, в бывшем Ираке, в Иране, есть евреи в Индии, есть евреи кайфэн в Китае, есть черные евреи фалаши в Эфиопии, говорящие на местных языках, но отправляющие богослужение на языке геэз со своей уникальной древнеэфиопской письменностью. И это всё евреи. Это очень напоминает старый одесский анекдот, когда к раввину приходит чёрный парень и говорит, что хочет сделать обрезание и принять иудаизм. Раввин вздыхает: “Ох, молодой человек, вам таки мало, что вы негр”...

Нет смысла рассказывать, как евреев гоняли по свету, разоряли, грабили, убивали, выгоняли снова, насильно заставляя отказаться от исповедания иудаизма; казалось бы, прошлый век уже был веком цивилизации, торжества культуры и гуманизма, но это всё обернулось и массовым уничтожением евреев ни за что, и отказом цивилизованных стран принимать евреев из европейских стран, обрекая их на немыслимые муки и погибель. Только Доминиканская республика во время Второй мировой войны согласилась их принять, и мы это помним, равно как и отказ США, Британии и СССР принять евреев. Я очень много раз пытался выяснить у носителей ненависти к евреям, что они плохого кому сделали. Поляки, украинцы, отдельные русские товарищи никак не могли вразумительно сформулировать причины, по которым они ненавидят жидов: “Да ты не представляешь, какие это суки, какая это сволочь! Ты знаешь, сколько во время войны среди них было предателей?! Ты знаешь, что они спаивали русский (украинский, польский) народ, что они обдирали его как липку, продавая им водку в долг?” Я думал: интересно, кто бы вам продал водку в долг из русских, хохлов или поляков? Да вмиг бы выкинули из шинка или трактира, как деньги кончились. Это вообще потрясающе - обвинять в заболевании алкогольной зависимостью других людей. Вот я, например, люблю алкоголь преданно и беззаветно, с отрочества. Меня никто не спаивал, насильно не вливал. Я сам во всём разобрался, распробовал, полюбил. Если я буду каждый день нажираться как свинья, то в этом будут виноваты магазины “Декантер”, “Азбука вкуса” и “Ароматный мир”, где я затариваюсь бухлом практически ежедневно? Если человек несёт в ломбард обручальные кольца и украшения своей жены, то кто в этом виноват? Если он из дома выносит детские вещи и продаёт, то это тоже Моисей научил евреев выманивать у русских подгузники и детское питание? России крупно повезло с президентом Путиным, который как-то очень определённо высказался про антисемитизм: “Сам придурок, сидит, ни на что негодный, там ему евреи во всём виноваты”.

Лично мне разъяснили, что я жидёныш и что со мной не о чем разговаривать, примерно лет в десять, в моей первой школе на Арбате. При этом слушал я это не от немногих детей пролетариев, а от детей, чьи родители занимали позиции во власти и силовом блоке. Моя подруга детства, внучка гениального металлурга из наркомата вооружений времен войны, тоже получила любезные разъяснения, что она жидовка, в это же время. Мои опытные родители, ни слова мне не говоря, перевели меня в другую школу, где педагогический состав и значительная часть учеников состояла из нашего элемента. Там я имел только теоретические разговоры о нехорошем характере еврейского народа в целом, а за попытки прояснить истину мне пообещали набить морду. Правда, после восьмого класса мои оппоненты отправились в ПТУ получать рабочие профессии, и дискутировать уже было не с кем.

Учёный и цадик. Отец - Владимир Котляр слева и дядя Антон Котляр

Юный Август Котляр с отцом и дядей на пути в синагогу 1981 год.

Каждый советский человек имеет право, если ему повезло быть не евреем

Была такая пародия на песню Лебедева-Кумача про Родину. Остроумцы переделали строфы следующим образом “От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей, Человек проходит как хозяин, Если он, конечно, не еврей”. Историю русского дореволюционного антисемитизма мы брать не будем, она и так известна со всеми своими юдофобскими выкрутасами и жутким унижением людей по религиозно-этническому признаку. Революция вроде бы сняла ограничения с евреев, но это длилось-то недолго, с 1917 по 1947 год, когда от евреев потихоньку снова начали избавляться в виде борьбы с безродным космополитизмом. Была очень занятная тенденция - в официальной печати публиковались разоблачения литературных и творческих псевдонимов; чуть ли не весь цвет советской культуры оказался этническими евреями. Я не знаю, когда мои деды взяли себе сравнительно нейтральные имена и отчества. Мой дед по отцовской линии, Моисей Израилевич Котляр, стал в обиходе зваться Семёном Семёновичем; другой дед, из Моисея официально стал Михаилом, остальное осталось прежним, он известен как Михаил Наумович Гаркави. Оба они принимали самое деятельное участие в войне: Моисей Израилевич как старшина-пехотинец, почти убитый под Прохоровкой на Курской дуге, Михаил Наумович давал бесконечные концерты на фронте, за что тоже награждён орденами и медалями, в том числе Орденом Великой Отечественной войны, который всегда носил на своём концертном фраке.

Мои дед и бабка Гаркави на выступлении перед солдатами Красной армии.

Поощрения и награды

Дед Моисей Израилевич Котляр (стоит второй справа) в Прохоровке за день до начала битвы на Курской дуге.

Моим родителям было весьма сложно получить медицинское образование, хотя оба были медалистами. Ещё сложнее было поступить в аспирантуру. Моей маме сильно помогла Ляля Брежнева, с её подачи Марго Котляр была принята в аспирантуру Первого меда. Но моему отцу для поступления в аспирантуру по философским специальностям даже такого ходатайства было недостаточно: он пять раз поступал и пять раз его заворачивали, защитился он уже только в либеральные 1980-е годы.

Мама Марго Котляр учится без конца

Бесконечное повышение квалификации отцом

Несмотря на выдающиеся способности, постоянное повышение квалификации, исключительное трудолюбие и добросовестность, моим родителям не удалось подняться выше должностей начальников отделов в министерствах. Это был стеклянный потолок. Год назад я довольно подробно описал свою жизнь при советской власти, можно посмотреть здесь; приятная и безбедная жизнь была у меня не благодаря советской власти, а вопреки ей, стараниями родителей, которые стремились дать отпрыску максимальное развитие и поддерживали меня всячески. МГУ, в котором я провел больше десяти лет, включая подготовительные курсы и аспирантуру, с 1981 по 1993 годы, был антисемитской конторой, и этого там никто не стеснялся. Простым еврейским ребятам путь туда был заказан, будь они даже феноменальных способностей; самая позорная ситуация сложилась на мехмате МГУ и в советской математике в целом, о чем можно прочитать здесь.

Принципиальная вещь: советские евреи в массе никогда не были религиозными. Почему-то религиозных евреев, интересующихся корнями, пытавшихся изучать иврит, язык богослужения, советская власть ненавидела и гоняла особенно люто. За посещение подпольных кружков и хранение богослужебных книг можно было поиметь крупные неприятности. Связано это было с тем, что множество евреев, упёршись в стеклянные потолки и ощущая себя гражданами последнего сорта, существенно ущемлёнными в своих правах, пытались выехать в Израиль, но советская власть их не выпускала, зато создавала много неприятностей. Примечательно, что даже посещение синагоги стало считаться чем-то почти преступным. В “Бриллиантовой руке”, когда героиня Нонны Мордюковой обвиняет Семёна Семёновича в антиобщественном поведении, на самом деле она произносит: “Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Ваш муж тайно посещает синагогу!” Цензура потребовала заменить слово “синагога” на “любовницу”, а то уж было слишком неудобно перед мировой общественностью. Но вот мой отец, парторг, ходил деду, ветерану КПСС, за мацой в Московскую хоральную синагогу как партизан на боевой задание. За такое запросто можно было вылететь и из партии, и с работы.

Что ещё вызывало отвращение у нормальных людей, это изобретённая не западными либералами, а советскими идиотами от линии партии культура отмены. Стоило только человеку заикнуться о своём желании выехать из страны, так его сразу и повсюду отменяли; уехавших же вымарывали отовсюду, как Александра Галича или Савелия Краморова. Это было за гранью добра и зла. Сейчас, увы, россияне узнают горечь этого немыслимого унижения, полного вымарывания из жизненного контекста.

Я стал интересоваться иудаикой только в 1990-е годы, и на рубеже девяностых и нулевых стал ходить в колель “Торат Хаим” и приобщаться к корням, а затем испросил разрешения у одной протестантской конфессии, у которых была специальная миссия способствованию сионизму и репатриации евреев, походить на их библейские курсы, чтоб понять, в чём суть христианства и в чём разнятся доктринальные основы.

Август и Наталья Котляр в иешиве Торат Хаим

Очень хотелось знать, почему одни христиане евреев жгли, резали, грабили, проклинали, а другие христиане евреев очень даже любят, пытаются заботиться, помогать, и считают евреев благословением человечества. Как оказалось, в Евангелиях нигде не написано, чтоб душить евреев и гнать их отовсюду. Да, Христос немножко сердился на отдельных представителей отдельных религиозных иудейских течений, но в целом-то Он был наш человек: “Я послан только к заблудшим овцам дома Израилева” (Мф. 15:24). И что самое интересное: любой человек может пройти гиюр и стать евреем, и обрести все те благословения и Божью защиту, о чём Господь Бог клялся отцам нашим.

Что же собака нарыла?

Так в чём же секрет еврейской удачливости, что такое немногочисленное племя занимает непропорционально большое место на вершине пищевых цепочек?

Первое. Дело не только в превосходном интеллекте. Этот интеллект культивируется в еврейских семьях, детей стимулируют учиться, читать, заниматься разнообразной интеллектуальной и творческой деятельностью. Это то время, когда формируются нейронные связи; потом же ребёнка, юношу, взрослого всё время стимулируют учиться и повышать квалификацию. Как правило, если специалист - еврей, то это хороший специалист. Я в этом убеждался многократно.

Второе. В еврейских семьях детях не гнобят, а поощряют. Можно стебаться над еврейскими бабушками и дедушками, над идише-мамами и идише-папами. Но у их детей идише-копф, то есть еврейская голова. Если еврейский ребёнок из одиннадцати слов напишет правильно одно, то все будут счастливы, что растёт гениальный филолог. Дети верят в себя, дети уверены в себе, дети не боятся неудачи, ведь они же знают, что они очень талантливы и любимы.

Третье. У евреев всегда образование в приоритете. Я буду ездить на ржавой помойке, ходить в изношенных портках, сидеть на хлебе и картошке, но всегда найду деньги на получение знаний детьми, на их секции и кружки, на репетиторов, на учебники и книги. Мои родители потратили на меня кучу денег, я на своих детей трачу кучу денег, мои дети, надеюсь, на своих детей будут тратить кучу денег, на обретение ими знаний, умений, любых навыков. Любой интерес к любой науке тут же поддерживается: хочешь играть на флейте - мы идём в музыкальную школу, нравится биология - мы идем в биологические кружки, интересуешься архитектурой - идем в архитектурную студию, нравится робототехника и программирование - мы будем ездить на занятия, нравится фехтовать или скакать на лошадях - милости просим, папа расшибётся в лепёшку, но обеспечит необходимое любой ценой.

Четвёртое. Особое отношение к деньгам. Я не замечал, чтоб евреи сильно так экономили. У нас такого понятия вообще не было. Покупали всё, что надо было, и всё, что могли позволить. Даже при советской власти. И при этом не экономили на качестве. Нужны горные лыжи - купим горные лыжи. Нужны паруса на яхту - будут паруса. Хотим на каникулы поехать на Эльбрус покататься на лыжах - едем на Эльбрус. Как-то всё у нас всегда было, хотя это был социализм, и у многих мало что было. Про деньги мне сложно сказать что-то особенное, я никогда не работал только ради денег; я подвизался на поприщах, которые могли мне что-то дать, хотя бы ощущение не напрасно разбазариваемого времени.

Пятое. Евреи много отдают, особенно те, у кого есть деньги. Мои деды всегда очень помогали людям, и при этом всегда были при деньгах. Мои родители тоже всегда готовы были дать, и тоже всегда были пусть не при больших деньгах, но не бедствовали. Я не жлоб и тоже с удовольствием готов поделиться, именно с удовольствием, потому что дать нуждающемуся - это дать Господу Богу взаймы. Я думаю, что секрет Романа Абрамовича - это цдока, то есть пожертвование. Он всегда, насколько мне известно, давал десятину и давал ещё сверх того. Он отдал на богоугодные дела больше полумиллиарда долларов. И обращаем внимание, чтобы ни происходило, он непотопляем. Владимир Гусинский, много жертвовавший в своё время, за все свои художества поехал не в тюрьму нищим и больным, а вполне здоровеньким был отпущен на все четыре стороны с третью миллиарда долларов. В книге пророка Малахии Господь Бог призывает просто испытать Его, давая десятину и приношения.

Шестое. Хотя у значительной части евреев течёт чердак на почве защиты всех якобы сирых и убогих, и они дикие, оголтелые либералы, процентов двадцать остаётся предельно здравомыслящими людьми, железно придерживающимися библейских ценностей и здравого смысла. Эти евреи являются сокровищем для любого народа, среди которого они живут. У религиозных евреев в самом деле есть представление, что Господь выдаёт евреям особенную душу, но суть этой особенности - нести ответственность за всё вокруг, поэтому евреи лезут повсюду, куда их не просят. Но отметим, что это самый жертвующий народ на Земле - если посмотреть, кто больше всего тратит денег на благотворительность - это евреи. Кто оголтело всех защищает - тоже евреи, хотя часто они делают не то, что надо. Примем во внимание, что из пятнадцати миллионов евреев, живущих в мире, сильно верующих ортодоксов около миллиона, ещё, наверно, миллиона три думают про себя как ортодоксов и вспоминают про синагогу. В массе же евреи образованы и не очень религиозны. Про иудаизм можно почитать здесь.

Седьмое. Самое главное еврейское качество - это хуцпа. Обычно это слово употребляют с негативной коннотацией, типа это запредельная такая наглость, нахальство, бесстыжесть и беспардонность. С моей точки зрения, это не совсем так. Я наблюдал евреев очень много. В массе они совсем ненаглые и не напористые. И редко держатся очень кучно, это заблуждение, что евреи представляют собой массу, где все друг за друга горой. Да, если долго ныть и канючить, то проявят милость, если в самом деле плохо. Еврейские организации заботятся о старых, больных, нищих и убогих евреях. Здесь хасиды проделывают колоссальную работу, это их колоссальная заслуга перед Господом Богом и еврейством. Огромное количество евреев в организационном плане никуда не годятся, я бы их даже за водкой не послал: либо купят не то, либо разобьют по дороге, либо сдачу потеряют. Но вот есть экземпляры совершенно выдающиеся, очень авантюристичные, с прекрасными мозгами, и с отлично работающей комбинаторикой. Вместе с хуцпой это и даёт фантастические результаты, когда миллиардные состояния делаются за несколько лет. При этом большинство евреев придумывает комбинации, при которых все заинтересованные стороны оказываются в выигрыше. Евреи умеют работать долго, методично и упорно, откладывая вознаграждение. Они обволакивают нужных людей своей заботой, становятся незаменимыми, никогда не ленятся сделать ещё и ещё, и умеют свои амбиции и достоинство спрятать куда подальше, пока подвизаются на вторых и третьих ролях, втираясь в доверие. Тот же Роман Абрамович всегда предлагал комбинации, при которых все оставались в выигрыше, и всегда был готов в простоте услужить, пожарить шашлык и сгонять за водкой. А теперь у него самые большие яхты и самолёты, а денег без счёта, никто не знает сколько. И, что важно, евреи умеют при этом вести себя тихо, не привлекать к себе внимания, не злить и не дразнить людей специально. В этом отношении весьма показателен литературный персонаж в произведении Фейхтвангера “Еврей Зюсс”. Там один молодой и способный еврей быстро разбогател, обслуживая монарших особ, и стал вести себя вызывающе. Особенно раздражал он своим ярким попугаем, которого стал носить на плече, как старый пират. Другой еврей, пожилой, гораздо более богатый и умный, предостерегал молодого от подобного поведения, дескать, это опасно. Но молодой не слушался и в конце концов его казнили по сфабрикованному обвинению. На что старый заметил: “Говорил я ему в своё время - зачем еврею попугай?”

Возможно, именно в этом и есть еврейское благословение, секрет еврейской удачливости и везучести - в умении действовать расчётливо, грамотно, умно и напористо, но вести себя корректно, уважительно и тихо, не дразня окружающих своими попугаями. Не потому что мы такие - жизнь у нас такая.

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