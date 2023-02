Феноменология удачливости: у Христа за пазухой

Аргументы Недели → Мнение 13+

Август Котляр, Журналист

Продолжим размышления над феноменами везучести и удачливости, начатые в первой и второй частях. Избегая ненужного и лишнего, и беря на себя смелость заглянуть сразу в бездну неподтвержденного, но вероятного, сделаем следующее предположение, базирующееся на недостоверных фактах. Источники, утверждающие, что имели контакты с внеземным разумом, сообщают, что все разумные формы жизни, вступавшие (предположительно (!)) в контакт с человеческой расой, на вопрос о вере в Бога заявляют (с чужих слов записано верно (!)), что они верят в разумное созидающее начало Вселенной, то есть в Творца, на представлении о котором и на вере в которого зиждутся иудаизм, христианство и ислам.

Возможно, я несколько передёргиваю, и инопланетяне, независимо от степени удалённости от нас по развитию и постижению законов физики, химиии и пределов математики, имеют в виду иного Творца, что-нибудь вроде индуистского Брахмана, каббалистического Эйн Софа, древнегреческого Нуса, древнекитайского Дао, а то и австралийского Змея-Радугу. Возможно, они вкладывают что-то своё. По неподтверждённым сведениям, в видимой Метагалактике есть около 150 миллиардов обитаемых миров; достаточно продвинутые цивилизации, старше нашей на несколько тысяч лет, обитают примерно в 37 световых годах от земли, и доезжают от себя до нас примерно за полгода. Каким образом они нарушают известные нам законы Вселенной о скорости света как пределе скорости движения материальных объектов, непонятно. Но уже известно, что гравитационные волны распространяются в полторы тысячи раз быстрее скорости света. Но о природе гравитации нам ничего не известно, и деньги никто на изучение фундаментальных законов Вселенной разбазаривать не собирается, когда есть более важные вещи, например, освоение бюджета военно-промышленным комплексом или борьба с потеплением. Эти же инопланетные цивилизации каким-то образом изыскали в своё время средства на изучение гравитации и теперь обращаются с ней вольготно, произвольно - то включают, то выключают, то настраивают силу тяжести по своему настроению на своих космических судах. А ещё говорят, что другие цивилизации у нас кислород подворовывают: высасывают, сжижают и увозят на юпитерианский спутник Каллисто, перегружая баллоны с жидким нашим кислородом с мелких пиратских транспортников на большие грузовые корабли. То-то дышится уже не так вольготно, как прежде! Но галактическая Конфедерация, типа вселенской ООН, их осуждает. И выносит резолюции - хорош кислород тырить у малышни, она и сама, того и гляди, себя уничтожит!

Допустим, это правда, что кто-то где-то сообщался с иными мирами. Сильно ли это нам помогает в постижении удачливости? Увы. Оказывается, природа Творца лежит в области непостижимого даже для цивилизаций, старших нас на порядки. Никому и в голову не пришло из этих контактёров спросить у инопланетян, привинчивают ли они к своим звездолетам конские подковы на счастье, кладут ли пятак под пятку, сдавая экзамены в своих учебных заведениях, носят ли они обереги и амулеты из метеоритов, гадают ли на кофейной гуще и боятся ли чёрных котов, перебегающих космические трассы? Но, выжимая суть из россказней, все эти инопланетяне большие зануды, не пьют, не курят, в карты не играют, по бабам не шляются, анекдоты не рассказывают, то есть контактировать с ними смысла никакого нет, если только продать им матрёшку и валенки на сувениры. Полагаю, что о счастье, удаче и везении у них представлений - в нашем понимании - нет совсем или нет вообще, потому что откуда им взяться? Ведь везение - это благоприятный исход наших действий в рискованных обстоятельствах. А они сознательно мало чем рискуют, у них всё продумано и просчитано заранее, хотя иногда они, по слухам, нарываются на российских лётчиков, которые их приветствуют ракетой “воздух-воздух”. То есть хоть Земля и считается - предположительно - у них заповедником, но он становится опасным, наш обезьянник с серпентарием.

Господи, напиши мне на WhatsApp

Некоторые особо продвинутые искатели Божественного, уплывая за границы Каббалы, говорят, что Господь Бог предстаёт им в виде лица, очень правильные черты которого свидетельствуют о зрелости мужчины лет сорока. Рассказывают о клубах золотого цвета, окружающих Его лицо - это как бы Шхина, Божье присутствие, она же Божья слава, суть которой - любовь. Как говорил Удав Каа: “Когда-то и я знавал, что такое любовь”... Что такое любовь? Библейская цитата существует такая - Бог есть любовь. Проблема понимания в том, что любовей несколько - любовь-агапэ, любовь-филия, любовь-сторге, любовь-эрос. Есть ли у Бога такое имя, как любовь? У Бога же - одной и той же Сущности - много имён: Яхве, Сущий, Ветхий днями, Саваоф, Элохим, Эль-Шаддай, Адонай, Всемогущий, Вседержитель, Творец и ещё несколько. Мне Он открыл своё ещё одно имя, почтил мои неистовые поиски Его. Дело было так: я сидел и читал книгу мессианского иудея Симхи Полонского “Имена Бога”. Вёл учёт, так сказать, Божьей ономастике. И тут мне на телефон приходит эсэмэска на английском языке: “my name is explode. can i gals you”, что означает “меня зовут взрываться, могу ли я направить тебя”. То есть для обозначения Себя Господь употребил отглагольное существительное explode, которое означает не только “взрываться”, но и “распускаться бутону”, “мгновенно заполнять собой всё пространство”. Слово gals означает курс судна по отношению к курсу ветра. Скажем, меняя галсы попеременно, с правого на левый, и наоборот, можно идти против ветра. Господь знал, что я бывший яхтсмен, и точно обозначил именно то, что Он хотел сказать. Разумеется, я проверил, с чьего телефона мне пришло сообщение, перезвонил туда. Какой-то грубиян на суржике обматерил меня и сказал, что ничего не посылал и языка английского не знает. Некоторые товарищи могли бы тронуться умом, вступив в живой чат с Господом Богом, но нам, неистовым искателям Бога в двух сотнях поколений, со времён праотцов наших Авраама и Моисея, это нормальный диалог с живым Отцом, который заключил завет и с Авраамом, и с нашим народом на горе Синай, и вообще клялся отцам нашим, что никогда не оставит и не кинет нас, добавляя, что Он - не человек, чтоб ему изменяться, то есть передумывать и отказываться исполнять обещанное.

Как оказалось, в продвинутой среде искателей Божьих подобные вещи, именуемые в простоте человеческой “чудесами”, есть дело обычное и фактически обыденное. Я исследовал больше иудаику и выросшее из неё учение о Машиахе, Мессии, то есть о Христе в греческой орфографии. Лично мне фигура Христа казалась странной; возможно, как для человека, дистанцированного от этого ребе, это простительно. Правда, саддукеи и фарисеи, с которыми Он вступал в теологические диспуты, перешедшие в неприязнь и организацию убийства, мне тоже не казались шибко симпатичными. Мне нравились такие люди как Авраам, Иаков, пророк Илия и пророк Елисей. Ветхозаветные пророки, верившие Богу безоговорочно, истово и неистово. К Богу я, сказать по правде, тоже относился с подозрением. Мне не нравилось, что Господь выпер Адама с его тёткой из сытного райского местечка. Мне не нравилось, что Господь угробил всё человечество во время потопа. Мне не нравилось, что Бог потребовал у Авраама прирезать позднего и единственного сына Исаака. Мне не нравилось, что во время драки с Иаковом Господь провёл запрещённый и подлый приём, сломав шейку бедра уже немолодому дядьке. Мне категорически не нравилось, как Господь обошёлся с Иовом. Приличный и тихий человек, боголюбивый и богобоязненный, и тут за просто так, по чистому беспределу, жизнь Иова превращается в полное дерьмо, и сам он становится полным дерьмом - больным, в язвах, гниющим заживо, осиротевшим, нищим нищебродом, немощно валяющимся к куче дерьмища. Опустив Иова под плинтус, Господь Бог начинает с ним вести беседы и рассказывать, какой Иов дурачок глупенький, ничего в этой жизни не понимающий. Потом Иову всё вернули, и новых детей наделали, но каково? А ведь Книга Иова - это самая древняя книга Торы, то есть ветхозаветной части Библии.

Книга Екклесиаста вообще отбивает желание жить и работать: всё суета сует, всё равно все умрём, ничего нового нет и не будет, кранты, ребята! Царь Давид, наше еврейское солнце, мне категорически не нравился. Может, он был парень по сердцу Божьему, но мне он был мало симпатичен: кровавый упырь, насильник и убийца. Господь это, в общем-то, тоже признавал, что местами царь был неправ. Соломон, сыночек Давидов, был поумнее папаши, но деньги и бабы сгубили его. Такое бывает даже с очень умными людьми.

Праотца Авраама мне почему-то особенно жалко. Человек с добрейшим сердцем, милейший, тишайший, смиренный, видит трёх мужиков, идущих по полю. Выскакивает, волнуется, что вот, люди живые, бредут по пустыне, голодные небось, жаждущие, просит оказать ему милость - чтоб зашли и он мог их приютить, обогреть, накормить. Представляем себе картину - дряхлый девяностолетний дед бежит по камням и колючкам, обдирая ноги, хватает трёх здоровенных лбов за рукав, и просит их быть его гостями, не отказать в милости. Это оказываются ангелы, то есть Господь Бог, представленный ангелами. Бог обещает бездетному Авраму сына на старости лет. Авраам, человек чистый сердцем и доверчивый, верит. Сара, жена его, смеётся - у нее уже лет сорок, как климакс. Бог заключает с Аврамом завет - и Аврам сам себе срезает крайнюю плоть с пениса для активации этого завета. Боль адская - без анестезии, без стрептоцида и антибиотиков, без бинтов, Аврам калечит свой вивимахер, и несколько дней потом не находит себе места. Мне это знакомо не понаслышке, поэтому я ему так сопереживаю. Согласно еврейскому преданию, к Авраму, ставшему Авраамом, прилетает архангел Рафаил и снимает боль. Интересно, каким образом? Дует на ранку или колет в вену морфины? Проходят ещё годы. Сара, ставшая Саррой, не беременеет, и подсовывает Аврааму служанку свою Агарь. Та рожает сына Исмаила, от которого потом пойдут все арабы, обречённые на вечную вражду с евреями. Агарь теперь стебется над Саррой. Сарра рыдает и стенает, жалуется. Наконец, беременеет, рожает Исаака. И требует выгнать Агарь с ребёнком. Авраам рыдает, но прогоняет Агарь в пустыню, где она взывает к Богу и Он посылает ей ангела. Исаак растёт, вот он уже юноша прекрасный, и тут Господь Бог требует от Авраама, чтоб он принёс Исаака Ему в жертву - то есть перерезал горло и сжёг. Авраам, убитый горем, раздавленный, потерянный, уже заносит нож над сыночком, и тут его останавливает ангел Божий и сообщает, что это была шутка юмора, просто проверка на вшивость, а на самом деле жертва вот она - и показывает на животное, запутавшееся рогами в кустиках рядышком. Вот же как смешно подшутили над старичком! И над мальчиком! Какое тонкое чувство юмора.

У Исаака тоже всё не слава Богу. То есть вроде всё хорошо, но вот младшенький, плутоватый Яшенька, объегоривает старшенького Исава, выменивает первородство у того за тарелку нажористого борща, и обманом выманивает у страдающего глаукомой и катарактой папаши Исаака благословение, после чего, боясь, как бы его не прибили за подобные проказы, сбегает из отчего дома и батрачит у своего дядьки полжизни, где его самого нажухивают, подсовывая сначала не ту тётку, на которой он хотел обжениться. Потом дают ту, но ещё он отпахал за неё как на каторге, и так далее, пока его Господь не искалечил на всю жизнь. А под конец его собственные сыновья продают его любимого младшенького сыночка Иосифа в рабство, потому что тот, с подачи Исаака, большой пижон и выпендрёжник. Мало-помалу евреи перекочевывают в Египет, где сначала они живут в своё удовольствие, а потом их заставляют работать. Приходится Господу посылать Моисея, который в бегах и в международном розыске за убийство египетского чиновника при исполнении тем должностных обязанностей. Моисей должен пойти к своему сводному брату фараону забирать евреев. Моисею восемьдесят лет, он, возможно, уже помочиться нормально не может, но Господь настаивает, и Моисей тащится в Египет. А фараон не хочет увольнять и отпускать персонал; пришлось взбодрить Египет - всех заразить оспой, отравить воды, уничтожить запасы продовольствия и урожай, а потом истребить всех малышей-первенцев у этнических египтян. Вой и плач стоял великий по Египту; фараон сказал - проваливайте. Напоследок евреи набрали у соседей золота и серебра, сказали, что в долг, а сами с концами. Фараон погнался за ними, но Господь Бог утопил все египетские вооружённые силы в море, в районе Шарм-эль-Шейха. А евреи, вместо работы, сорок лет играли в Зарницу в Синайской пустыне, это где сухость абсолютная и плюс шестьдесят по Цельсию. Бухтели, требовали усиленного гастрономического питания. Бог вынужден был обеспечить их диетическими перепёлками. А кончилось затянувшееся приключение тем, что Бог осерчал на стодвадцатилетнего Моисея за какую-то мелочь, и Моисей помер, так и не войдя в Землю Обетованную. В общем, какие там “Игра престолов” и “Карточный домик”? Читаем Библию. И сами ищем ответ: можно ли библейских персонажей, близко знающих Бога, слушающих Его, назвать удачливыми и везучими? Я думаю, что проще ответить на вопрос Остапа Бендера: можно ли назвать Паниковского нравственным человеком?

Камо грядёши?

Вот я думаю - если наш Господь, Бог Авраама, Исаака и Иакова, так порезвился на нашей планете, что же Он творил в иных мирах? Там тоже любят пожёстче? Как-то же Он должен был там проявиться, каким-то образом должен был вызвать к Себе интерес, потом страх Божий, потом любовь и поклонение? Требовал ли Он там приносить в жертву местных млекопитающих и летающих, как у нас, овечек и голубок, козликов и бычков? И менялись ли на других планетах путеводные вехи к познанию Его и установлению отношений с Ним, как это, считается, было сделано в Солнечной системе, на третьей планете, где углеродная жизнь и приматы с членораздельной речью с каменными и бронзовыми орудиями радостно резали друг друга по поводу и даже без?

Неустановленным способом зачатый и традиционным способом рождённый в свинарнике, Бог, создатель Вселенной, всех этих мегапарсековых расстояний и необъятных чёрных дыр, решил самолично явиться к разумным обитателям планеты Земля для перезаключения Договора (Завета) с ними. Верующие и набожные евреи, которые сами-то были люди не особо прошаренные, от слов плотского человека без определённого места жительства и без определенных занятий, что, дескать, Я и Бог одно, и кто видел Меня, то видел и Отца Моего, визжали и лезли на стенку плача. Поскольку у каждого нормального раввина есть три мнения по любому вопросу, у самозванного Богочеловека спрашивали, чем Он может подтвердить свою правоту? Чудеса не производили большого впечатления, их и без Иисуса было полно. Набожные евреи хотели ссылок на закон и цитат из текстов, они хотели творческой дискуссии, типа “можно ли детям собирать конструктор Lego по субботам”, где каждый мог бы проявить себя, выказать учёность и гибкость ума, продемонстрировать набожность и верность общееврейскому дискурсу. То есть не только сохранить лицо себе и Иисусу, но и вписать его в рамки, и, возможно, сделать из него первого хасида, первого любавического ребе Шнеерсона. Дело в том, что иудаизм может быть очень гибким, и если надо будет для спасения жизни, то ребе разрешит пить свиную кровь и закусывать её копчёным угрём на сале. Хотя в иудаизме 613 заповедей, он в основе имеет здравый смысл, и веками отточен для сохранения статус кво. Суть иудаизма - веди себя прилично, Бога бойся и заповеди Его соблюдай, а с людьми поступай так, как бы ты хотел, чтоб они поступали с тобой.

В реальности, Бог Израиля хоть и свиреп бывает, но Он вменяемый и договороспособный. Есть целый набор обещаний во Второзаконии и набор правил в Книге Левит. Соблюдай их, и будет тебе хорошо. Будешь благословен, то есть удачлив. Хотя слово “удача” и слово “везение” в Библии - в обоих заветах - не встречаются ни разу. Бог не оперирует, казалось бы, такими категориями. Чтоб человеку было по-настоящему хорошо, он должен следовать прописанным в Писании правилам, верить Богу, надеяться на Бога, а не на человека, и тогда всё будет хорошо. Правила житейской мудрости прописаны в Притчах, а правила обращения к Богу - как действующие образцы - прописаны в Псалмах. Царь Давид, бывалоча, накосячит, а потом плачет перед Господом, валяется в грязюке, канючит, чтоб его не били и не наказывали. И Господь смягчается, и так, пожурит и отпустит, если в самом деле человеку стыдно.

Я слышал про то, что Бог Израиля не просто вменяемый и договороспособный, а просто дисциплинированно исполнительный в вещах, которые Он сам установил. Вот пример, о котором я недавно лишь узнал. Бог сказал, что трудящийся достоин пропитания, и что уповающий на него и верный ему ни в чём не будет нуждаться, и много ещё чего обещал. И вот, в Белоруссии, в начале 20 века, в местах компактного расселения евреев, случился недород, и цены сильно выросли, и трудящиеся евреи, а также изучающие Тору, не могли обеспечивать свои семьи, перестало хватать денег. И тогда инициативная группа смышлённых евреев обратилась в местный Раввинский суд. Судьи, рассмотрев и обмозговав дело со всех сторон, вынесли постановление, что Господь Бог неправ и предписали Ему исправиться. И кто бы мог подумать? Через несколько дней в местечке появились неизвестно откуда подводы с недорогим продовольствием, и ситуация нормализовалась - заработков снова стало хватать на содержание семей.

Бог очень чувствительно относится к нашему отношению к Нему. Если человек молится, то есть говорит с Богом, общается как с родным папашей, то есть доверительно и искренне, жалуется на обиды и несправедливость, и сам при этом не косячит, прежде всего не обкрадывает Бога десятиною и приношениями, то он вправе требовать - именно требовать - защиты и благословений.

По идее Евангелия, то есть Благой вести, Иисус идёт дальше, выходя за рамки кругозора учёного раввината того времени. Иисус уже предлагает просто веровать в Себя как в Господа и Спасителя, и тогда все благословения, что распространялись на соблюдающих Моисеев закон, будут распространяться и на верующих в этого человека, про которого Евангелие от Иоанна говорит, что в начале было Слово, Слово было у Бога и слово было Бог, и что Бог настолько возлюбил мир, что отдал сына Своего единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ранее в наших публикациях мы разбирали теологическую суть жертвы Христовой, суть же сводится к следующим тезисам: Бог велел с самого начала не грешить, и наказание за грех есть смерть (Адам и Ева не должны были умирать); искупить грех можно только кровью, в которой содержится жизнь. Способами, которыми искупались грехи, были убийства и сожжения животных, а также символическое переложение грехов на козлика, которого отпускали в пустыню на погибель. Во время сорокалетнего бродяжничества по пустыне евреев жалили и убивали ядовитые змеи, и Бог сказал Моисею сделать из меди змеюку и водрузить её на высокий шест, чтоб издалека было всем видно. Любой ужаленный должен был успеть просто посмотреть на медную змейку и от этого исцелялся. И при этом евреи всегда ждали Машиаха, Мессию, который придёт и после этого будет очень хорошо.

Такого Мессию как бродячий проповедник, живущий подаяниями тётечек, фарисеи и саддукеи не ожидали. Не узнали, наверно, в гриме. Согласно замыслу, Иисус должен был умереть, не согрешив ни разу. Поэтому всё было подчинено провокации, чтоб Его убили ни за что, безгрешного такого. И вот, наконец, случилось, приколотили мужика хорошего гвоздями к штакетнику ни за что, он помучился и помер, для верности ткнули пикой в сердце. Поскольку Он не имел права умереть, так как безгрешные не умирают, то пришлось Богу воскресить и тем самым подтвердить Свою правоту. А когда Иисус испускал дух, то в Храме, который был потом снесён, толстая кожаная занавеска лопнула, и с алтарной части, где хранились святыни и обреталась Шехина, Божье присутствие в виде Духа Свягото вышло в мир и с тех пор тут у нас живёт, утешает человеков. Иудеи не верят в эту историю, хотя изначально это была иудейская история для иудеев. Но потом стали вовлекать в движение почитателей Иисуса греков и прочих гоев и варваров, и так это учение распространилось среди всех, кроме иудеев. Некоторая часть иудеев тоже в это поверила, но большинство осталась при своих консервативных представлениях о Машиахе и всё ещё его ждёт, равно как и поклонники Иисуса ждут, когда Он заглянет к ним ещё разок. Как нам известно из преданий, большая часть учеников и последователей Иисуса тоже плохо кончила: кому отрубили голову, кого распяли вниз головой, кого растянули на крестах сикось-накось, кого скормили живьём диким зверям. Только Иоанн умер своей смертью на греческом острове Патмос лет в восемьдесят. Учение о Троице иудеям неизвестно, оно было развито в эллинистической традиции; идея сложносоставности Бога из трёх неслитных и нераздельных ипостасей иудеям чужда. Но у христиан работает, и во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа много было чего хорошего сделано.

Евангелия, которые были написаны спустя столетия после описываемых событий, равно как и послания апостолов, написанные по горячим следам и до Евангелий, тоже никак нас не учат принципам удачливости и везучести. Чтобы человеку прожить хорошую жизнь, надо вести себя прилично, заповеди соблюдать и исповедовать Христа своим Господом и Спасителем. Судя по количеству жертв, умиравших с именем Иисуса на устах, которые были убиты во имя Иисуса последователями Иисуса и ради Иисуса, не так уж чтоб крёстные муки еврейского ребе кого-то тормознули на пути ко греху и падению. Но тут на всё Божий промысел, то есть произвол, или, как говорят христианские теологи, когда их припирают к стенке, на всё суверенная воля Божья. Но Бог сам по себе не злой. Он честно говорит: Мои мысли Ваше мыслей ваших, и Мои пути выше путей ваших.

Так чё нам делать, а?

На самом деле, правил счастливой жизни в Писании содержится достаточно. Если в сухом остатке, самая суть, в чём оживляющая жизнь сила Писания, то вот:

Первое. Не кляни власти, ибо они от Бога и Богом установлены, и тогда проживёшь безмятежно и спокойно.

Второе. Страх Божий - основа житейской мудрости.

Третье. Соблюдай заповеди, десяти вполне достаточно.

Четвёртое. Возлюби Бога всем своим существом. Трудно это, но старания оценят.

Пятое. Исполняй свой супружеский долг, не уклоняйся от семейных обязательств, к чужим супругам не лезь, ибо ревнивец может натворить непоправимых дел.

Шестое. Всё, что руке твоей по силам делать - делай.

Седьмое. Свои желания выскажи Господу, и он совершит.

Восьмое. Не мсти никому. Пожалуйся Господу, и он разберётся с обидчиками Сам.

Девятое. Общайся с Богом запросто, как с родным папой или мамой, не переходи грань, чтоб обидеть нежнейшего и доверчивого Духа Божьего, ибо это грех ко смерти.

Десятое. Не обворовывай Бога десятиною и приношениями. Отнеси туда, где проповедуют Божье слово, будь то синагога, церковь, мечеть. Дай ещё немножко. И не жри всё в себя как подорванный. Посмотри, может, кому вокруг надо чего, хоть немножко дай. Сам дай, и сразу дай, не вынуждай у тебя выклянчивать, не унижай людей. Не задерживай платы у работников, ибо это верный путь быть проклятым. И от хотящего занять у тебя не отворачивайся. А самое главное - дающий бедному, нуждающемуся, сирому, убогому, калеке, дающий вдове и сироте - даёт лично Господу Богу взаймы. А Он никогда не остаётся в долгу. Бог бывает крут. Бог бывает немножко осерчавши. Но в целом Он милостив, и милует милующих. И совершенно точно Он не жлоб. Проверено. Но лучше убедиться самим, потому что этот мир Бог вручил людям и они сами творят, что хотят, никто их ни к чему не понуждает, даже сам Господь Бог.

