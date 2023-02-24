КНР предложила план урегулирования конфликта Украины и России, но осталась наблюдателем

Китай опубликовал свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Так, страна призвала уважать суверенитет всех государств, отказаться от санкций, прекратить боевые действия и начать переговоры. Соответствующий документ появился на сайте МИД КНР.
Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение международного права и устава ООН. Отмечается, что все страны равны между собой, независимо от их размера, силы и богатства.
Вот эти 12 пунктов:
Отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других.
Прекращение боевых действий, избежание эскалации, поддержка движения России и Украины к диалогу.
Возобновление мирных переговоров. Китай подчеркивает, что это «единственное жизнеспособное решение» конфликта. Также указывается, что КНР готова играть «в этом отношении конструктивную роль».
Разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области.
Защита гражданских лиц и военнопленных, создание благоприятных условий для обмена пленных между Москвой и Киевом.
Противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.
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Противостояние вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как АЭС.
Содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Отказ от односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а только создают новые.
Поддержка стабильности производственных цепочек, поставок. Китай подчеркнул важность отказа от использования мировой экономики в политических целях.
Содействие международного сообщества постконфликтному восстановлению. Китай заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом.
Вот мои замечания по поводу этого плана.
1. Отдельно слово "Россия" ни в каком пункте не представлено. Лишь в тандеме с Украиной.
2. Пункты универсальные и это не план и не программа, а лишь список проблем, не имеющих новизну. Это в СМИ уже давно обсуждается.
3. Ни в одном пункте нет даже намёков на политическое и экономическое поведение Китая при различных изменяющихся условиях и реакции России.
4. Это ничего не изменяет. Китай остаётся наблюдателем. Наблюдателем за переломом. От этого будет зависеть поведения Китая.
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