КНР предложила план урегулирования конфликта Украины и России, но осталась наблюдателем

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Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Китай опубликовал свой план по​ мирному урегулированию конфликта на​ Украине, состоящий из​ 12 пунктов. Так, страна призвала уважать суверенитет всех государств, отказаться от​ санкций, прекратить боевые действия и​ начать переговоры. Соответствующий документ​ появился​ на​ сайте МИД КНР.

Уважение суверенитета и​ территориальной целостности всех стран, соблюдение международного права и​ устава ООН. Отмечается, что все страны равны между собой, независимо от​ их​ размера, силы и​ богатства.

Вот эти 12 пунктов:

Отказ от​ менталитета холодной войны и​ соблюдение принципа, что безопасность одной страны не​ должна обеспечиваться за​ счет других.

Прекращение боевых действий, избежание эскалации, поддержка движения России и​ Украины к​ диалогу.

Возобновление мирных переговоров. Китай подчеркивает, что это «единственное жизнеспособное решение» конфликта. Также указывается, что КНР готова играть «в​ этом отношении конструктивную роль».

Разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, поддержка ООН как координатора деятельности в​ данной области.

Защита гражданских лиц и​ военнопленных, создание благоприятных условий для обмена пленных между Москвой и​ Киевом.

Противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

Противостояние вооруженным нападениям на​ мирные ядерные объекты, такие как АЭС.

Содействие экспорту зерна в​ рамках Черноморской зерновой инициативы.

Отказ от​ односторонних санкций, которые не​ решают текущие проблемы, а​ только создают новые.

Поддержка стабильности производственных цепочек, поставок. Китай подчеркнул важность отказа от​ использования мировой экономики в​ политических целях.

Содействие международного сообщества постконфликтному восстановлению. Китай заявил, что готов оказать помощь и​ сыграть конструктивную роль в​ этом.

Вот мои замечания по поводу этого плана.

1. Отдельно слово "Россия" ни в каком пункте не представлено. Лишь в тандеме с Украиной.

2. Пункты универсальные и это не план и не программа, а лишь список проблем, не имеющих новизну. Это в СМИ уже давно обсуждается.

3. Ни в одном пункте нет даже намёков на политическое и экономическое поведение Китая при различных изменяющихся условиях и реакции России.

4. Это ничего не изменяет. Китай остаётся наблюдателем. Наблюдателем за переломом. От этого будет зависеть поведения Китая.​

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