Репутация «специалиста по семейным отношениям» Сатьи Даса может оказаться испорченной из-за рукоприкладства

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20 февраля 2023, 19:53 Александр Крохмаль, Журналист

Скриншот видео.

Вот уже несколько дней в соцсетях обсуждают загадочное поведение ведического философа, популярного лектора Сатьи Даса (он же Сергей Яковлев). На недавней лекции в Великом Новгороде он дошёл до настоящего рукоприкладства. Причём, сам же он всегда пропагандировал уважение мужчины к женщине. Во время своего внезапного срыва Сатья вёл себя далеко не лучшим образом. Он совершенно не выглядел спокойным, как подобает психологу, проявлял ответную агрессию, и в конечном счёте ударил женщину, оскорблявшую его. Самое печальное – то, что женщина оказалась тяжело больна. У неё был диагностирован рак. Получается, что знаменитый психолог-философ ударил тяжелобольную женщину.

Известно, что Сатья уже принёс извинения перед дамой. Он сказал, что содеянное его не оправдывает, и подобное поведение недопустимо. «Я сожалею о случившемся, - донеслись до интернета его слова, - я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас». Впрочем, репутация его уже испорчена. Психолог занимается своим делом достаточно давно. Он изучал ведические писания, психологию семейных взаимоотношений. В вайншавской традиции имеет брахманическую инициацию, что по сути, делает его аналогом «просветлённого». Лекторскую деятельность Сатья ведёт аж с 2005 года. Знаменит он не только в России, но и в странах СНГ, а также в Европе. Но что теперь о нём подумают те, кто следовал его советам?

Срыв Сатьи, без сомнения, ужасен. Если человек изучает ведическую философию и считает себя близким к Богу, ему следует тщательно контролировать свои эмоции. Уже по одному видео ясно, что Дас очень далёк от того самого просветления, о котором говорят восточные истины. Любой учитель должен показывать собственный пример. Как все знают, на востоке главный принцип любой психологии – это спокойствие. Когда в твоей душе гармония и мир, то эта светлая энергия распространяется на всех вокруг. В случае с Сатьей ситуация совсем другая. На видео чётко видно, как он переходит на оскорбления по отношению к женщине, задевающей его. Потом же психолог берётся за сумку и начинает со всей силы бить ей зрительницу. А ведь если бы его не остановили люди рядом, он мог бы продолжить наносить свои удары дальше.

Впрочем, Сатья Дас и ранее славился своими странностями во время лекций. Он нередко прибегал к нецензурщине, которую всеми силами пытался скрыть. Вся его речь выглядит далеко не плавной и гармоничной. Здесь скорее играет роль грубость и внутреннее неспокойное состояние. В интернете полным-полно критических заявлений в адрес Сатьи Даса. Некоторые из них отдают агрессией. Но после того, что было в Новгороде, критики вряд ли станет меньше. Так что репутация ведического философа на данный момент рухнула, и это уже неоспоримый факт. Люди увидели его истинную сущность. Станут ли они иметь дело с психологом, не контролирующим даже самого себя? Вот этот вопрос действительно интересный.

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